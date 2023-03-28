Вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу - Кулеба

Дмитро Кулеба висловив подяку партнерам за військову допомогу Україні, але також закликав сфокусуватися на її збільшенні та прискоренні.

Україна Зараз на шляху до членства в Альянсі / УНІАН

Вступ України до ЄС та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Виступаючи на міністерському заході Адріатичної Хартії він зазначив, що Хартія сприяла вступу в НАТО балканських держав, а Україна зараз теж на шляху до членства в Альянсі, пише Радіо свобода.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість і хоробрість стануть вагомим внеском у колективну безпеку, так само як велике, загартоване в бою і взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - заявив глава МЗС України.

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Також Кулеба висловив надію на те, що на саміті НАТО у Вільнюсі Альянс озвучить, що хоче бачити Україну у своєму складі.

"Вступ України до ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної архітектури безпеки і гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиліття вперед", - додав глава МЗС.

Кулеба висловив подяку партнерам за військову допомогу Україні, але також закликав сфокусуватися на її збільшенні та прискоренні.

Україна і НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що в найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України.

Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути притягнутий з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які альянс вже створив на східному фланзі.

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