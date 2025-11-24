Готуються до штурму двох міст: в ISW розкрили плани та цілі окупантів

Росіяни обстрілюють місто КАБами, щоб зруйнувати логістику ЗСУ.

Росіяни готуються до штурму / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ISW

Коротко:

Росіяни просунулись на Лиманському напрямку

Окупанти накопичуються на околицях міста Лиман

Також в планах загарбників, ймовірно, є штурми Слов'янська

Окупаційна армія РФ нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку в Донецькій області. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ просунулися у східній та південній частинах Лиману та на південь від Ямполя, а також про те, що військові РФ контролюють приблизно 70 відсотків Ямполя.

Але за оцінкою ISW досягнення росіян значно скромніші, на рівні 18 відсотків. Також аналітики фіксують інфільтрацію на північно-східній околиці селища.

Лиманський напрямок / фото: ISW

"Також російські оглядачі повідомили про контратаки ЗСУ поблизу Лимана та про маневри власних військ: вони накопичуються на околицях міста, ймовірно, готуючись його штурмувати", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що в планах загарбників, ймовірно, є штурми Слов'янська. Саме з цією метою вони обстрілюють його КАБами, щоб зруйнувати логістику ЗСУ і полегшити майбутні атаки на місто.

Лиман / Інфографіка: Главред

Зимовий наступ РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни розтягуватимуть нас по флангах, зокрема, у Харківській області, в основному – в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс – у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, росіяни намагаються просуватися у Покровську. Водночас українські захисники змогли відбити атаки та вберегти власні позиції у центральній частині міста.

Аналітики DeepState говорили, що російська армія окупувала два села в Харківській області, а також просунулася в Запорізькій і Донецькій областях. Окупанти захопили Одрадне і Бологівку в Куп'янському районі Харківській області, і просунулися біля Двурічанського на цій же ділянці.

Військовий оглядач Іван Тимочко заявляв, що Гуляйполе це серйозний залізничний вузол, а Олександрівка - напрямок, який росіяни можуть розглядати як плацдарм для наступу на Дніпровщину. Тому вони цікаві окупантам.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

