Готуються до штурму двох міст: в ISW розкрили плани та цілі окупантів

Окупаційна армія РФ нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку в Донецькій області. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, аналітики наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ просунулися у східній та південній частинах Лиману та на південь від Ямполя, а також про те, що військові РФ контролюють приблизно 70 відсотків Ямполя.
Але за оцінкою ISW досягнення росіян значно скромніші, на рівні 18 відсотків. Також аналітики фіксують інфільтрацію на північно-східній околиці селища.
"Також російські оглядачі повідомили про контратаки ЗСУ поблизу Лимана та про маневри власних військ: вони накопичуються на околицях міста, ймовірно, готуючись його штурмувати", - йдеться у повідомленні.
Аналітики вважають, що в планах загарбників, ймовірно, є штурми Слов'янська. Саме з цією метою вони обстрілюють його КАБами, щоб зруйнувати логістику ЗСУ і полегшити майбутні атаки на місто.
Зимовий наступ РФ
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.
"Абсолютно точно росіяни розтягуватимуть нас по флангах, зокрема, у Харківській області, в основному – в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс – у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, росіяни намагаються просуватися у Покровську. Водночас українські захисники змогли відбити атаки та вберегти власні позиції у центральній частині міста.
Аналітики DeepState говорили, що російська армія окупувала два села в Харківській області, а також просунулася в Запорізькій і Донецькій областях. Окупанти захопили Одрадне і Бологівку в Куп'янському районі Харківській області, і просунулися біля Двурічанського на цій же ділянці.
Військовий оглядач Іван Тимочко заявляв, що Гуляйполе це серйозний залізничний вузол, а Олександрівка - напрямок, який росіяни можуть розглядати як плацдарм для наступу на Дніпровщину. Тому вони цікаві окупантам.
