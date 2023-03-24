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У Зеленського висміяли маячню "малоосвіченого" Лукашенка щодо "уранових" снарядів НАТО

24 березня 2023, 12:55
Збіднений уран не має відношення до ядерної зброї, нагадав Михайло Подоляк.
Лукашенко, Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Олександра Лукашенка / скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Олександра Лукашенка про те, що анонсовані поставки Великобританією ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном нібито мають відношення до ядерної зброї.

Як підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24, збіднений уран не має відношення до ядерної зброї.

Подоляк вважає, що Лукашенку варто було б просто повторити курс 8 і 9-го класу середньої школи з фізики.

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"Знаєте, якщо людина малоосвічена, якщо вона не закінчувала навіть середню школу – це трохи дивно, що вона це публічно підкреслює раз по раз. Збіднений уран - це взагалі не про ядерну зброю, взагалі не про якесь радіаційне забруднення або про щось інше. Ні", - каже представник ОП.

Разом з тим він упевнений, що Лукашенко зовсім не розбирається у ході бойових дій, тому звертати увагу на його заяви з цього приводу не варто.

"Лукашенко взагалі не розбирається у війні і процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Живе собі, чимось займається, нехай собі живе. Поки, принаймні, Росія ще існує в такому вигляді. Це ж не має сенсу - звертати увагу на слова, які говорять, наприклад, Пєсков, Лавров, Лукашенко", – додав співрозмовник.

Скандальна заява Лукашенка

Нагадаємо, раніше Лукашенко гнівно висловився щодо планів Великобританії поставити в Україну снаряди зі збідненим ураном.

"А Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від безумства треба трошки йти в сторону. І як тільки ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ось побачите – відповідь буде страшна", — заявив Лукашенко.

Поставки снарядів зі збідненим ураном

Раніше Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів: "Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

Читайте більше:

уран Олександр Лукашенко Михайло Подоляк війна Росії та України
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