НАТО забезпечує захист від ядерних загроз: у Литві закликали не боятися заяв Путіна

Агресор Росія і Білорусь, ймовірно, давно досягли домовленостей щодо розміщення на території РБ тактичної ядерної зброї, вважає Арвідас Анашаускас.

Путін реагує на посилення східного флангу НАТО і намагається залякати союзників України - Міноборони Литви / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Державам НАТО не потрібно перебільшувати заяви глави країни-агресора Росії Володимира Путіна про плани щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Альянс захищає свої країни від ядерних загроз. Москва намагається налякати союзників України і "реагувати" на посилення східного флангу колективного блоку безпеки Заходу. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що НАТО захищає свої країни від ядерного удару незалежно від того, де розгорнуто таку зброю. Піддаватися хвилюванням в цій ситуації не потрібно.

"Не варто на це відволікатися, кричати "що тепер буде". Оборона країни НАТО від загрози ядерної зброї забезпечується незалежно від того, чи розгорнута ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінградська область), на схід (Білорусь) або на північ від (Ленінградська область)", - зазначив міністр.

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Також він вважає, що Росія просто намагається залякати держави, які допомагають Україні відбивати її військову агресію.

Арвідас Анушаускас підкреслив, що за 3 місяці неможливо підготувати майданчики для подальшого розміщення ядерної зброї. Москва використовуватиме вже готову інфраструктуру і, ймовірно, РФ і РБ досягли таких домовленостей вже давно.

Путін погрожує розмістити в Білорусі ядерну зброю

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня заявив про нібито "намір" розмістити ядерну зброю на території республіки Білорусь.

До 1 липня в РБ повинні добудувати сховище для подібних озброєнь. Як "сказав" Путін, Мінськ нібито "не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міноборони США розповіли, що станом на поточний момент немає жодних ознак готовності Росії піти на застосування ядерної зброї. При цьому на Заході не вірять в безпеку Європи, допоки у Путіна є така зброя.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Москва фактично взяла Білорусь в ядерні заручники. На думку чиновника, заява Путіна - крок до дестабілізації обстановки в республіці Білорусь.

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