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Перекидання військ НАТО на Схід: експерт оцінив загрозу війни між РФ і Альянсом

24 березня 2023, 09:50
Нова стратегія НАТО передбачає збільшення своєї передової присутності, пояснив Микола Сунгуровський.
Армія НАТО, Сунгуровський
Микола Сунгуровський оцінив ймовірність зіткнення РФ і НАТО / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Наміри НАТО перекинути близько 300 тисяч військових з метою зміцнення східного флангу, про що раніше писали ЗМІ, є виправданим заходом, викликаним загрозою з боку РФ, заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що нова стратегія НАТО передбачає збільшення своєї передової присутності і зменшення часу на підготовку до можливої широкомасштабної війни.

"Беручи до уваги стан Росії та НАТО, це, швидше за все, засіб стримування для того, щоб РФ не могла навіть думати про те, щоб сунутися на територію НАТО", — говорить експерт.

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Він пояснив, що перший ешелон НАТО передбачає розміщення 100 тисяч військових, другий ешелон – приблизно 200 тисяч, термін розміщення – до місяця.

Разом з тим співрозмовник Главреда вважає, що такий захід досить ресурсомісткий через необхідність закупівлі додаткового озброєння, тому для реалізації необхідні зусилля не тільки Альянсу, але і ЄС.

"Навіть якщо, умовно кажучи, війна в Україні буде програна, а Росія здобуде перемогу, то для того, щоб напасти на НАТО, їй буде потрібно величезна кількість грошей і часу, щоб відновити свій наступальний потенціал. Цей час може бути використано нашими партнерами якраз для нарощування своїх зусиль", — зазначив він.

Водночас директор військових програм Центру Разумкова впевнений у тому, що на сьогодні головною метою НАТО має стати нарощування допомоги Україні для досягнення перемоги над Росією.

Хто такий Микола Сунгуровський?

Військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу, стаж військової служби — 31 рік. Займав посаду завідувача відділу Аналітичної служби Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

"Ось на це я б робив наголос, а потім вже, за результатами нашого масштабного контрнаступу, приймав рішення про розгортання таких сил і засобів. Це було б набагато раціональніше і дбайливіше як з точки зору відволікання особового складу, так і витрачання ресурсів", — додав Сунгуровський.

Раніше Сунгуровський заявив: українцям не варто очікувати, що Європа і НАТО допомагатимуть ЗСУ солдатами.

"Живою силою нам допомагати не будуть, тому що Україна не є членом НАТО. Це було сказано нам відразу, і на це, загалом, ніхто у нас не розраховує. Єдине, на що ми розраховували, це на те, що номенклатура поставок озброєнь буде трохи іншою і буде більше відповідати потребам ЗСУ у відбитті російської агресії. Я маю на увазі авіацію, поставку важкої бронетанкової техніки хоча б в середині минулого року", − сказав він.

Нагадаємо, Сунгуровський вважає, що європейська допомога Україні може зменшитися, якщо Європа розгортатиме додаткові сили на своїх територіях.

"Можливо. Тому я і кажу, що це рішення недостатньо раціонально. Саме тому, що ці кошти зараз витрачаються не зовсім ефективно. Зараз якраз потрібно було зосередити і фінансові, і військово-технічні зусилля на тому, щоб зміцнювати українську систему оборони. Для того щоб перемолоти Росію тут, і щоб вона вже не змогла наступати на країни НАТО", — сказав Сунгуровський.

Читайте більше:

НАТО Микола Сунгуровський війна Росії та України
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