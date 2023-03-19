НАТО має намір направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією - Politico

У найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок, покликаний перешкодити Росії розширити свою війну за межі України.
Рішення буде прийнято, якщо Альянс переконає країни-члени надати солдатів, навчання, інфраструктуру і велику кількість дорогої зброї, спорядження і боєприпасів, пише Politico.
При цьому така ймовірність низька, оскільки країни вже стурбовані власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більшої кількості снарядів і озброєнь від союзників.
"Якщо ніхто не влаштує обід і не скаже всім, що взяти з собою, тоді всі принесуть картопляні чіпси, тому що картопляні чіпси дешеві і їх легко дістати. Нації воліли б привезти картопляні чіпси", - зазначив колишній заступник помічника міністра оборони США у справах Європи і політики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд-молодший.
Крім того, експерти кажуть, що це свого роду виклик, з яким НАТО стикалася в минулому, і він може стати проблемою для західного альянсу через затяжну війну Росії в Україні.
Разом з тим, цієї весни воєначальники представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути захист своїх громадян. Згідно з ними, для забезпечення роботи нової моделі буде потрібно до 300 000 військовослужбовців НАТО.
Відомо, що перший ешелон, який може складатися з близько 100 000 солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути залучений з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які альянс вже створив на східному фланзі.
Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.
Раніше керівник оборонного відомства країни-агресора РФ Сергій Шойгу вважає, що після того, як Росія напала на Україну, мовляв, військ Північноатлантичного альянсу біля російських кордонів "стало в 2,5 рази більше". За його" підрахунками", їх там вже, мовляв,"більше 30 тисяч".
Також повідомлялося, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно. Про це заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.
Вам може бути цікаво:
- У друга Путіна Орбана зізналися в підступах Україні на шляху до НАТО і вибухнули образами
- Гарантії безпеки і" Дорожня карта " в НАТО: Україна в липні очікує проривних рішень заходу
- Росія розвалиться на частини, НАТО потрібно готуватися до історичних подій-французький генерал