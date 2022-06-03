Центрально-східна Європа підтримує вступ України до НАТО та ЄС – опитування

Європейці підтримують ініціативу України про вступ до НАТО та ЄС / УНИАН

Україна – незалежна держава, вона має повне право на вступ до ЄС та НАТО. Саме так вважають більшість громадян шести з дев’яти країн Центрально-Східної Європи. Відповідні результати опитувань опублікували в аналітичному центрі GLOBSEC з Братислави.

Вступ України до союзів підтримують громадяни Польщі, Литви, Чехії, Естонії, Латвії та Румунії. Відсотки відрізняють – від 51% у Румунії до майже 80% у Польщі.

Однак у Словаччині, Болгарії та Угорщині більшість громадян переконані, що Україна повинна зберегти за собою нейтральний статус.

"10% опитаних у Болгарії та Словаччині вважають, що Україна повинна залишитися у російській сфері впливу. В інших країнах Центрально-Східної Європи таку думку висловили 1-5% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Дослідники припускають, що така динаміка пов’язана із сильнішим впливом Кремля. Так, наприклад, у Болгарії та Словаччині значна частина населення вважає, що "Україна є частиною Росії".

Є й такі громадяни, які вважають, що Україна – "маріонетка" Заходу. Таку думку висловили понад 20% опитаних з Латвії, Естонії, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії. Слід зазначити, що в останній менше 45% громадян називають Україну незалежною державою.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду. 8 квітня він додав, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

24 квітня Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою і Україною повинна відрізнятися від повноправного членства. 27 травня стало відомо про те, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Британський прем'єр Борис Джонсон в ході візиту до Києва 9 квітня запропонував президенту Володимиру Зеленському альтернативу вступу України до ЄС. Йдеться про Європейський альянс, який протистоятиме агресії РФ.

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