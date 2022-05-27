Альянс України, Британії та 5 країн: у Путіна заявили про "удар" по Євросоюзу

Публікацію Corriere Della Sera наразі можна назвати тільки повідомленням ЗМІ - Пєсков / Колаж УНІАН, МЗС України

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що можливе створення нового альянсу, до якого увійшли б Україна, Великобританія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, а в майбутньому, можливо, і Туреччина, могло б, мовляв, підірвати позиції Європейського Союзу. Втім, у Кремлі не знають, чи була дійсно така ініціатива з боку Джонсона.

Як повідомляє Ведомости, коментуючи повідомлення Corriere Della Sera про те, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 9 квітня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував створити новий альянс за участю Польщі, Естонії, Латвії, Литви, і, можливо, Туреччини, він назвав можливою метою такого гіпотетичного об'єднання, мовляв, підрив єдності Євросоюзу

читайте такожУкраїна, Польща та Британія офіційно створюють новий альянс: що це означає"Ми не знаємо чи були такі ініціативи у Джонсона - в цьому випадку це, напевно, означало б, що він пропонує такий міжусобчик з тим, щоб підірвати позиції ЄС, тобто позиції такого загальноєвропейського об'єднання, яке сама Великобританія залишила", - сказав Пєсков.

Крім того, він закликав обережно ставитися до таких відомостей.

"З усією повагою до Corriere della Sera, все ж таки давайте ставиться до цього як до повідомлення ЗМІ", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Публікація Corriere della Sera про альянс Британії та України

Італійське видання Corriere della Sera 26 травня опублікувало матеріал, згідно з яким Україні у якості альтернативи вступу до Євросоюзу можуть запропонувати приєднатися до альянсу, який буде протистояти Росії. Про це, як пишуть журналісти, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час перемовин у Києві з Володимиром Зеленським 9 квітня.

До Європейської співдружності можуть увійти 7 держав:

Великобританія (лідер);

Україна;

Польща;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Туреччина (на більш пізньому етапі).

Журналісти вказують, що в України наразі немає конкретної точки зору щодо цього питання. Однак українська еліта переконалася, що у Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку Путіна.

Підкреслюється, що Україна чекатиме 23 червня, коли відбудеться саміт, на якому вирішать питання статусу країни як кандидата на вступ до ЄС.

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