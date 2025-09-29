Рус
Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

Анна Косик
29 вересня 2025, 17:12
Продовження ударів вглиб РФ загрожує ворогу розгортанням громадянської війни.
удар по российским НПЗ
Чим більше російських НПЗ буде уражати Україна, тим гіршою буде ситуація в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео (ілюстративні)

Що сказав Загородній:

  • Удари по НПЗ ослабили Росію
  • При такій же інтенсивності ударів ситуація в РФ стане критичною
  • Енергетичний колапс у Москві може вибити Росію з війни

Майже щоночі на території країни-агресорки Росії, а саме об'єктах енергетичної інфраструктури та НПЗ лунають вибухи. Така динаміка ударів України є доволі непоганою.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, якщо така динаміка ударів збережеться, то вже за кілька місяців ситуація в РФ стане критичною.

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які проблеми можуть відчути росіяни

Експерт каже, що Росія вже боляче переживає перебої з паливом. Особливо критична для росіян буде ця проблема взимку, коли традиційно зростає споживання енергії.

"Якщо в РФ зберігатиметься дефіцит палива, паливна криза погіршуватиметься, додадуться перебої в експорті нафти, плюс зростання внутрішнього споживання палива через сезонний фактор, то настання критичного моменту для Росії – це перспектива не років, а місяців, до року", - пояснив він.

Який період буде найскладніший для Росії

Після потужних ударів українських безпілотників постало велике питання, як Росія переживе наступну зиму. Тим паче, що Україна може вибити РФ з війни, організувавши енергетичний колапс Москви взимку.

"Якщо перебити газорозподільні мережі Москви та влаштувати енергетичний колапс за хорошого холоду, то там почнуть розгортатися дуже цікаві події. Половина Росії тоді може збігтися грабувати Москву, а це вже гарна громадянська війна. Саме на це ми маємо грати", - додав Загородній.

Удари по об'єктах нафтопереробки РФ - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", що на території країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що безпілотники зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії, що розташована за тисячу кілометрів від України.

Нагадаємо, від атаки дронів постраждав і Афіпський НПЗ, розташований недалеко від Кримського мосту. На підприємстві виробляють газовий бензин, дизельне паливо, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут і сірку.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

