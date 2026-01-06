Рус
РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив": чому Київ має зірвати план Кремля

Анна Ярославська
6 січня 2026, 12:41
У нинішньому стані Запорізька АЕС не може бути джерелом швидкого прибутку.
Запорізька АЕС
Запорізька АЕС потребує значних інвестицій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

  • Росія хоче "продати" Трампу ЗАЕС як вигідний "бізнес-проект"
  • Станція перебуває в критичному стані
  • Україні потрібно зірвати спроби РФ перетворити ЗАЕС на джерело швидкого прибутку

Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект". Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, наслідки таких спроб Україна вже починає відчувати, зокрема в контексті ситуації навколо ЗАЕС. Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу та отримання швидкого прибутку.

Жовтенко зазначив, що РФ домовилася з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про нібито припинення активних обстрілів у районі станції, щоб почати ремонтні роботи. При цьому, за словами експерта, у Гроссі є амбіції обійняти посаду генерального секретаря ООН.

"Тут слід розуміти, що Гроссі - чинний керівник МАГАТЕ - у "кишені" у росіян, тому що хоче стати наступним генеральним секретарем ООН і зацікавлений у посаді", - сказав він.

"Росія і Білорусь уже відкрито його підтримали, і саме цим росіяни намагаються скористатися, просуваючи ідею ЗАЕС як "готового об'єкта", на якому можна заробляти", - пояснив експерт.

Жовтенко підкреслив, що Україні необхідно скоординувати позицію з європейськими партнерами і не допустити реалізації такого сценарію. За його словами, важливо донести до Трампа, що ЗАЕС у нинішньому стані не може бути джерелом швидкого прибутку.

"Нам разом із європейськими партнерами потрібно скоординуватися і не дати Росії реалізувати цей сценарій. Важливо чітко доносити Трампу, що ЗАЕС у руках росіян - це та сама історія з відкладеним прибутком і відкладеними заробітками. Росіяни довели станцію до такого стану, що в неї тепер потрібно серйозно вкладати кошти", - пояснив експерт.

Тільки після цього, за його словами, можна говорити про можливість отримання доходів.

"Наше ключове завдання - не дозволити росіянам використати навіть той український ресурс, який зараз перебуває в їхніх руках, як джерело швидкого прибутку для Трампа", - резюмував експерт.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв Главред, Запорізька АЕС залишиться в стані холодної зупинки - такої домовленості досягли Україна та Росія, повідомило МАГАТЕ 20 листопада. За словами глави відомства Рафаеля Гроссі, управляти АЕС під час війни неможливо.

28 грудня Гроссі повідомив, що Україна та Росія домовилися про локальне перемир'я поблизу ЗАЕС. Тимчасове припинення вогню дасть змогу відремонтувати лінії електропередач у районі станції.

Російське видання Коммерсантъ із посиланням на джерела писало, що глава Кремля Володимир Путін заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Чи вийде у РФ запустити ЗАЕС: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія хотіла перезапустити всі шість енергоблоків ЕАЕС, але гіпотетично максимум можуть запрацювати тільки два, а, можливо, й один.

"Але не вийшло це в Росії тоді, не вийде і зараз. Оскільки питання не тільки в тому, що перед перезапуском потрібно виконати великий комплекс робіт. А протягом останніх трьох років енергоблоки функціонували (навіть не працювали) в аномальному режимі. Тому питання ядерної безпеки тут має першочергове значення, і окупанти самі це наголошують", - сказав Гончар під час чату на Главреді.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Дональд Трамп Запорізька АЕС новини України Тарас Жовтенко
Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:43Війна
Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:45Україна
Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:38Україна
РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив": чому Київ має зірвати план Кремля

