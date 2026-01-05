Рус
"У недалекому майбутньому": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Марія Николишин
5 січня 2026, 08:30
77
Президент США вірить в укладення угоди між Україною та РФ.
Трамп висловив очікування про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Трампа:

  • Угода між Україною та РФ можлива в найближчому майбутньому
  • За місяць втрати на фронті склали 30 тисяч

Президент США Дональд Трамп вважає, що мирну угоду між Україною та країною-агресором Росією вдасться укласти "в якийсь момент". Про це йдеться в його коментарях журналістам, опубліковані Білим домом.

Зокрема, на питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів:

відео дня

"Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.

Трамп також нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.

"Тож я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. 27 місяцем раніше", - зауважив він.

Водночас, президент США уникнув прямої відповіді на питання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він начебто обговорював з сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми обговорювали їх (санкції. - ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", - підсумував Трамп.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з РФ

Колишній посол України в США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур говорив, що переговорний процес має сенс лише за умови, що Путін буде зупинений і послаблений.

Він підкреслив, що поки цього не відбувається.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, аби безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, який ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко й послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, так і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, запроваджені Трампом", - вважає колишній посол.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, видання Politico писало, що Путін залишається вірним своїм максималістським вимогам, тому шанси на завершення війни зусиллями президента США Дональда Трампа становлять 4:1.

Генерал, колишній головнокомандувач ЗС США в Європі Бен Годжес говорив, що пошук миру виключно у дипломатії "приречений на провал", бо американський президент не цікавився фактами і діє виключно у площині особистих симпатій та антипатій.

Кирило Буданов раніше заявляв, що у лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви.

Читайте також:

Про персону: Олег Шамшур

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

"У недалекому майбутньому": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

17:43

Захоплення Мадуро США — тривожний дзвіночок для Кремля, — Le Monde

17:36

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

17:23

Де в Києві живе містика: від Лисої гори до Зеленого театру

17:13

Водіїв закликали одягнути шкарпетки на дзеркала авто - яка причина

17:06

Скільки може коштувати євро у 2026 році: зʼявився неочікуваний прогноз

17:05

Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

16:32

Хто насправді контролює Родинське: у ЗСУ прокоментували гучні заяви РФ

16:27

Фотообман часу: розкрито секрет, чому предки мали старший вигляд у молодості

16:23

Як Росія стерла Черкесію: геноцид, про який мовчать підручники

16:12

Без цього аксесуара не обійтися в холоди: як вибрати рукавички на зимуВідео

