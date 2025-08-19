"Не може бути мови": Лавров видав нахабну заяву щодо припинення війни

Контакти за участю перших осіб потрібно готувати "гранично ретельно", каже Сергій Лавров.

Сергій Лавров прокоментував імовірність переговорів із Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

Лавров заговорив про повагу до безпеки РФ і "прав росіян"

У РФ прокоментували підготовку контактів за участю перших осіб

Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", однак вимагає "поваги до безпеки Росії" і "прав росіян в Україні", заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх", - цитують його російські пропагандистські ресурси.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії і повною мірою прав росіян в Україні" ні про які довгострокові домовленості не може бути й мови.

При цьому він додав, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "гранично ретельно".

"Головне, щоб будь-які формати: один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало, зокрема й у межах Організації Об'єднаних Націй, - щоб усі ці формати включали... заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі, проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", - заявив Лавров.

Переговори про припинення вогню: думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук пояснив, що для Володимира Путіна припинення вогню сприймається як політична поразка.

За словами експерта, Путін не готовий швидко погодитися на перемир'я, оскільки саме продовження війни залишається для нього ключовим інструментом тиску і важелем впливу. Тема припинення вогню вже давно ігнорується Росією, оскільки не відповідає її інтересам.

Однак у Кремлі усвідомлюють, що тимчасове перемир'я можна представити як завершення конфлікту, що буде вигідно Трампу з політичної точки зору. Саме тому подібний сценарій може бути використаний Москвою для задоволення американської сторони - без реального закінчення війни.

Зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Раніше Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні. Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Більше новин:

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

