США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

Альона Вороніна
19 серпня 2025, 14:31оновлено 19 серпня, 15:11
163
Не усе так просто із гарантіями безпеки для України, про які говорив Віткофф – є певні нюанси.
США пообіцяли Україні захист 'як за 5 статтею НАТО': що це може означати насправді
З обіцянкою гарантій Україні "за типом 5 статті НАТО" є проблеми/ колаж: Главред, фото: скрін з YouTube

Основні тези зі слів Олещука:

  • Віткофф заявив, що США згодні надати Україні гарантії, "як у 5 статті НАТО"
  • Для України це звучить перспективно, але є кілька важливих нюансів

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати Америки згодні надати Україні "надійні гарантії безпеки", які будуть подібні до тих, про які йдеться у 5 статті Статуту НАТО. І при цьому російський диктатор Володимир Путін начебто не заперечує проти такого кроку.

Для України надання таких гарантій звучить перспективно, адже це може передбачати, що США готові захищати Україну аж до застосування військової сили. Проте в цьому питанні не все так просто, є певні нюанси. Про це сказав політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук у коментарі Главреду.

відео дня

Він зазначив, що, по-перше, не відомо, що можуть являти собою гарантії безпеки для України, подібні до прописаних у 5 статті Статуту Північноатлантичного альянсу.

"Адже у легендарній 5 статті йдеться про те, що у випадку агресії проти одного з членів Альянсу інші держави-члени зобов’язуються провести консультації щодо можливості надання допомоги. Наголошую, в статутних документах НАТО ніде не вказано, що у випадку агресії проти когось із членів Альянсу у війну негайно вступлять інші члени. Це важливий нюанс", – сказав він.

По-друге, 5 стаття Статуту НАТО застосовувалася на практиці тільки у 2001 році після терактів у Сполучених Штатах. Тоді почалися бойові дії на Близькому Сході. Північноатлантичний альянс тоді підтримав усі претензії США, але участь держав-членів Альянсу далеко не завжди зводилася до військової. Тому не завжди відповідь на агресію може бути військовою – допомога може бути іншою.

По-третє, формулювання славнозвісного Будапештського меморандуму не надто відрізняються від формулювань 5 статті Статуту НАТО, каже експерт.

"У меморандумі теж зазначається, що у випадку агресії проти України країни-підписанти проводять консультації щодо можливої відповіді. Показово, що ці консультації так жодного разу не відбулися, хоча Україна ініціювала їх іще у 2014 році. Чому? Тому що Росія відмовилася від проведення цих консультацій і участі в них. Відповідно, є ризик, що всі ці "гарантії безпеки за зразком 5 статті Статуту НАТО" будуть прописані близько до тексту Будапештського меморандуму і ні до чого не зобов’язуватимуть підписантів", – сказав Олещук.

Країна-агресорка РФ нібито не заперечує проти надання Україні таких гарантій з боку США і Європи. Більше того, Росія навіть пропонувала, щоб серед таких гарантів був Китай. Але, за словами Олещука, у такому разі це було б повторенням Будапештського меморандуму, коли кожна з країн-гарантів могла заблокувати будь-які рішення щодо забезпечення безпеки України.

"Я не стверджую, що і цього разу буде щось ідентичне, але загальний хід думок зрозумілий. Тож ризики для нас справді є, але ми не знаємо, що саме обговорювати зараз, бо поки що немає ні угод, ні жодних інших документів, а є лише слова Віткоффа", – додав Олещук.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у CNN зазначали, що США готують гарантії безпеки для України. У Пентагоні поки що не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити війну – названо гарантію безпеки для України. Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, вважає Петро Олещук.

Нагадаємо, Зеленський розкрив деталі підтримки України. Гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже в найближчий тиждень – десять днів.

Читайте також:

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

війна в Україні НАТО Петро Олещук Північноатлантичний альянс гарантії безпеки
"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

