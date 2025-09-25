Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

Дональд Трамп залишився під враженням від переговорного стилю фон дер Ляєн.

https://glavred.net/world/vse-reshil-odin-zvonok-v-politico-uznali-kto-rezko-izmenil-poziciyu-trampa-10701101.html Посилання скопійоване

Урсула фон дер Ляєн змінила позицію Дональда Трампа / Колаж Главред, фото ОП

Головне:

Урсула фон дер Ляєн не стала чекати формальних дипломатичних каналів

Особисті контакти між фон дер Ляєн і Трампом набувають дедалі більшого значення

Поворотним моментом стала зміна риторики Трампа

У серпні російський дрон серйозно пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві. У відповідь на це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати формальних дипломатичних каналів і одразу ж зв'язалася з президентом США Дональдом Трампом безпосередньо.

Як повідомляє Politico, під час дзвінка, за словами двох європейських чиновників, знайомих із його змістом, фон дер Ляєн заявила Трампу: "Ось вам доказ того, на що здатний Путін. Це наочне підтвердження того, що він не стримує своїх обіцянок".

відео дня

Видання зазначає, що такі особисті контакти між фон дер Ляєн і Трампом набувають дедалі більшого значення у світовій політиці. Особливо на тлі побоювань ЄС, що в разі повернення Трампа до Білого дому Європа опиниться осторонь ключових переговорів щодо України з огляду на його колишню прихильність до Кремля.

Однак з літа ситуація змінилася. Між Трампом і главою Єврокомісії встановився стійкий канал спілкування. За словами джерел, Трамп тепер із симпатією ставиться до фон дер Ляєн, не скуплячись на похвали, називаючи її "видатною" і "вражаючою". Європейські дипломати вважають, що саме особиста симпатія вплинула на посилення позиції Трампа щодо Росії.

Поворотним моментом стала зміна риторики Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром", нездатним змагатися з "духом українців". Ця заява, як стверджує джерело Politico, пролунала незабаром після змістовних переговорів із Зеленським і фон дер Ляєн. Також наголошується, що пост у Truth Social, в якому Трамп підтримав Україну, з'явився після обговорення санкцій за участю держсекретаря США Марко Рубіо.

"Урсула фон дер Ляєн дала ясно зрозуміти: Європа продовжуватиме тиск на Москву", - заявив один із чиновників.

Незважаючи на це, ЄС, ймовірно, доведеться піти на поступки США, особливо в питаннях торгівлі та технологічного регулювання. Проте фон дер Ляєн вдалося долучити Брюссель до переговорного процесу щодо України.

Інше джерело зазначило, що істотне зближення між лідерами відбулося після їхньої зустрічі на саміті G7 у Канаді 16-17 червня, де вони обговорили можливу торговельну угоду між ЄС і США. Після цієї зустрічі обмін контактами між ними став значно активнішим.

Хоча дехто в Європі вважає, що досягнута угода більше відповідає інтересам Вашингтона, Трамп залишився під враженням від переговорного стилю фон дер Ляєн. Пізніше, на зустрічі у Вашингтоні, він навіть публічно пожартував, що вона може бути впливовішою за всіх європейських лідерів, які були присутні поруч.

Висновок видання такий: незважаючи на те, що фон дер Ляєн не представляє всю Європу, саме вона стає ключовим голосом ЄС у контактах зі США. Вона піднімає слухавку - і Трамп їй відповідає.

В умовах, коли Євросоюзу важко говорити єдиним голосом, наявність сильного парламентера стає особливо важливою.

Ставлення США до Путіна: що говорять у Вашингтоні

Якщо Володимир Путін продовжить ігнорувати можливість мирних переговорів з Україною, на Росію можуть очікувати серйозні наслідки.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, зазначивши, що президент Дональд Трамп дедалі менше проявляє терпіння щодо дій Москви.

За словами Венса, Трамп вважає, що конфлікт, який триває, завдає шкоди не тільки Україні та Росії, але також негативно позначається і на самих Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося про те, що Трампу більше не потрібні компроміси. Позиція Дональда Трампа щодо України змінюється настільки часто, що це вже стало звичним явищем.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський зробив заяви про переговори з Путіним і про умови закінчення війни. Україна знає, які гарантії безпеки важливі, і не дадуть можливості РФ прийти з новою агресією.

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили про домовленість щодо наступного кроку в переговорах - ймовірної зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Читайте також:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред