Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

Позиція Дональда Трампа щодо України змінюється настільки часто, що це вже стало звичним явищем.

Дональд Трамп змінив позицію щодо України

Головне:

Позиція Трампа щодо України змінюється дуже часто

Трамп не прагне негайного закінчення війни

Україні потрібна не тільки потужна підтримка, а й серйозне ослаблення РФ

Заяви Дональда Трампа про повернення Україною кордонів 1991 року здаються обнадійливими, але на ділі можуть приховувати небезпечні підводні камені.

Як зазначає CNN, позиція Трампа щодо України змінюється настільки часто, що це вже стало звичним явищем.

"Сьогодні він різко розвернувся в один бік, але ніщо не заважає йому знову зробити повне коло", - пишуть журналісти.

Пояснюється, що зараз Трамп не прагне негайного закінчення війни, як це звучало раніше. Навпаки, він, по суті, підштовхує Україну до досягнення максимальних цілей - до повернення всіх територій, включно з Кримом і Донбасом. При цьому йдеться про завдання, які не вдалося виконати навіть влітку 2023 року, незважаючи на масштабний і ретельно підготовлений контрнаступ.

"Зеленському більше не пропонують піти на болючі територіальні поступки - тепер його спонукають до майже неможливого. Але жоден із цих варіантів не робить позицію України сильнішою", - ідеться в матеріалі.

CNN також звертає увагу на економічні проблеми Росії, які Трамп неодноразово згадував. Однак журналісти вважають, що Кремль живе за іншими законами.

"Держава, яка пережила втрати в мільйон осіб, здатна ігнорувати економічний крах. Коли ситуація стане критичною - допомога прийде від Китаю, головного фінансового союзника Москви", - підкреслюють автори.

Щоб повернути окуповані території, Україні потрібна не тільки потужна міжнародна підтримка і ресурси, а й серйозне ослаблення Росії. Однак риторика Трампа може означати лише одне - що війна затягується на невизначений термін.

На запитання, як він ставиться до Путіна, Трамп так і не дав чіткої відповіді, що лише підтверджує його непослідовність.

"Його позиція - це маятник, який хитається між підтримкою союзників США і симпатією до людини, якій він, судячи з усього, все ще довіряє - Володимира Путіна", - підсумовує CNN.

Переговори про мир: думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко висловив думку, що питання територій зрештою вирішуватиметься особисто між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

За його словами, говорити про компроміс у цьому контексті не доводиться - позиції сторін настільки протилежні, що між ними відсутній будь-який простір для взаєморозуміння.

Раніше Володимир Зеленський зробив заяви про переговори з Путіним і про умови закінчення війни. Україна знає, які гарантії безпеки важливі, і не дадуть можливості РФ прийти з новою агресією.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

