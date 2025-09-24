Рус
У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2025, 23:29оновлено 25 вересня, 00:05
У РФ будуть проблеми, якщо Путін вийде з переговорного процесу.
Путин, Джей Ди Вэнс, Трамп
Трамп стає нетерплячим щодо РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

На Москву чекають серйозні проблеми, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від переговорів щодо миру з Україною. Президент США Дональд Трамп вже стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Білий дім.

Трамп переконаний у тому, що війна шкодить не лише Україні та Росії, а й самим США.

відео дня

"По-перше, ми вели неймовірно сумлінні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз відчуває неймовірну нетерплячість до росіян, бо йому здається, що вони не пропонують достатньо для припинення війни", - сказав Венс.

Трамп незадоволений економічними показниками, які надходять зі Східної Європи, а також кількістю загиблих від війни людей. Він закликає Путіна припинити вбивства.

"Якщо росіяни відмовляться вести переговори, виявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже погано для їхньої країни. Президент ясно дав зрозуміти, що це не зміна позиції, а визнання реальності на місцях. Ми продовжуватимемо боротися за мир щодня в адміністрації Трампа", - додав віцепрезидент США.

Чого чекати від зустрічі Путіна і Зеленського - думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що від переговорів між Зеленським і Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, Путін може готувати пастку. Господар Кремля може спробувати створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог під час чату на Главреді.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Як писав Главред, у Білому домі повідомили про домовленість щодо наступного кроку в переговорах - ймовірної зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, однак за умови, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков.

Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін вторгнення Росії мирні переговори Джей Ді Венс
