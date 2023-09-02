Війська РФ намагаються зупинити ЗСУ, але ризикують провалитися - розвідка Британії

Сили оборони України вийшли на головну лінію "оборони" російських військ на Мелітопольському напрямку, розповіли аналітики Міноборони Британії.

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ЗСУ успішно просуваються на південь Запорізької області / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, DeepState

Армія України вийшла на головну лінію "оборони" окупаційних військ агресора Росії на Мелітопольському напрямку. Ворог намагається зупинити просування сил оборони. Росіяни наступають в районі Куп'янська, намагаючись відвернути українські війська, проте ризикують самі розділити свої угруповання. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку (британці називають його Оріхівським, - ред.) вийшли на головну лінію "оборони" загарбників.

Окупанти, в свою чергу, наступають в районі Куп'янська. Там атакують підрозділи 58-ї загальновійськової армії та ВДВ РФ.

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На думку аналітиків, російські війська, швидше за все, намагаються відвернути армію України від контрнаступу на півдні і розділити свої сили між Мелітопольським і Куп'янським напрямками. Під Куп'янськом з червня росіяни досягли "скромних успіхів". Однак маневри окупантів можуть призвести до того, що вони самі можуть розділити свої угруповання.

"Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - підкреслили в британській розвідці.

Контрнаступ ЗСУ

Журналісти американського видання The Wall Street Journal написали, що ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південно-східному фронті. За їхньою інформацією, українські десантники ведуть бої з російськими загарбниками в районі Вербового Запорізької області.

ЗСУ досягли успіхів за останні 72 години, сказав представник Білого дому Джон Кірбі. За словами американського чиновника, армія України просунулася на Запорізькому напрямку.

Українці знову перевершили очікування, зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи контрнаступ ЗСУ. На думку Столтенберга, ЗСУ здатні прорватися через деякі "оборонні" лінії окупантів.

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