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ЗСУ прорвали "лінію Суровікіна": у розвідці Естонії назвали напрямок

Олексій Тесля
1 вересня 2023, 16:46 оновлено 1 вересня, 16:55
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Україна за останні півтора тижні змогла чинити тиск на російські війська, підкреслив Марго Гросберг.
Гросберг
Марго Гросберг оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред; Фото: Siim Lõvi /ERR, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

На Півдні українські війська вийшли до траншей "лінії оборони Суровікіна" і прорвали її як мінімум в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового, заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

Це стало результатом того, що Україна своїми методичними діями за останні півтора тижні змогла чинити тиск на російські війська на Південному фронті, цитує його портал ERR.

На цьому напрямку бої там були найінтенсивнішими, а про труднощі Росії свідчить і той факт, що вона була змушена перекинути туди додаткові підрозділи з інших місць, зазначив глава розвідцентру Сил оборони Естонії.

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За його словами, це свідчить про те, що Росія йде на досить великі ризики, що доводить, що її резерви обмежені і їх залишилося небагато.

У той же час естонський військовий зазначає, що подальші прориви в інших регіонах України даються складніше, домогтися тактичного успіху під Оріховим складно, а значить, українським частинам ще далеко до Азовського моря.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян. Перших двох "заблукалих" росіян снайпери взяли під час пошуку позицій в районі Білогорівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

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новини Естонії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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