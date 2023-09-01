ЗСУ досягли успіхів за останні 72 години: у Білому домі назвали напрямок

У США помітили успішні результати українського контрнаступу на Запорізькому напрямку.

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ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 33 окрема механізована бригада

Українські військові досягли значного прогресу за останні три доби. Це помітили навіть у Білому домі. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що ЗСУ досягли прогресу на Запорізькому напрямку.

"Сполучені Штати відзначають помітний прогрес українських військ на півдні в районі Запорізької області за останні 72 години", - йдеться в повідомленні.

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Також Кірбі заявив, що зараз він не може підтвердити інформацію про те, що РФ поставила на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які володіють ядерним потенціалом.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів 30 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

30 серпня начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до міста.

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" та наближається до села Вербове Запорізької області.

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