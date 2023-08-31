Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: "Українці знову перевершили очікування"

Українські військові успішно відтісняють окупантів, поступово вибивають противника з позицій та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони.

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Єнс Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу Збройних сил України, зазначивши, що українці перевершують очікування.

За його словами, українські військові успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони загарбників.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема, завдяки мінним полям, і тому зараз ще важливіше підтримувати їх (ЗСУ – ред.)", - сказав Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNN.

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"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, і ми повинні пам'ятати, що все почалося в минулому році з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається всього кілька днів або тижнів, але вони звільнили північ, Київ, Схід, Харків, територію на півдні, Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - додав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що "це запекла боротьба, важка боротьба, і це нелегкий шлях до перемоги для українців, але вони домагаються успіхів, які набирають обертів".

Генсек Альянсу також вказав на важливість підтримки України країнами партнерами і союзниками. За його словами, "між союзниками по НАТО ведеться постійний діалог і, звичайно, також діалог з Україною". Столтенберг вважає, що Україні потрібно допомагати порадами і підтримкою, "але врешті-решт саме українці повинні ухвалювати рішення".

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України звільнили Роботине в Запорізькій області й продовжують рухатися далі на південний схід від цього населеного пункту. Про це 28 серпня повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.

Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів 30 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

30 серпня начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до міста.

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що українська армія прорвала головну російську оборону "лінію Суровікіна" та наближається до села Вербове Запорізької області.

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