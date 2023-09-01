ЗСУ б'ють війська РФ і досягли паритету з ворогом в одному з ключових компонентів

Системи, які передає Україні Захід, дозволяють бити по окупантах на дальності 30-40 км, а у радянських знарядь середня дальність до 24 кілометрів.

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ЗСУ досягли паритету з військами РФ в артилерійській боротьбі - Генштаб / Колаж: Главред, фото: Міноборони Польщі, Вікіпедія

Силам оборони України вдалося добитися паритету в контрбатарейній боротьбі проти окупаційних військ агресора Росії. Вихід на один рівень в артилерійській стрільбі став можливим завдяки західним системам, дальність яких вище, ніж у російських установок. Про це заявив бригадний генерал, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії і безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов.

В інтерв'ю Українському радіо він розповів про те, що українська армія досягла паритету з окупантами в контрбатарейній боротьбі. Успіх став можливий завдяки артилерії, яку передали країни НАТО. Дальність західних артилерійських знарядь становить 30-40 кілометрів, тоді як радянських, в середньому, до 24 кілометрів.

"Це дозволило нам знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії і впливати на нашу піхоту", - підкреслив бригадний генерал Сергій Баранов. відео дня

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході, розповіли журналісти The Wall Street Journal. Згідно з їхньою інформацією, українські військові ведуть боротьбу з окупантами на їхніх укріплених позиціях в районі Вербового.

ЗСУ просунулися в Запорізькій області і наступають на півдні від Бахмута, повідомив представник Генерального штабу Андрій Ковальов. За його словами, військові закріплюються на нових позиціях.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ вийдуть до Азовського моря цього року. На його думку, швидше за все, вдасться звільнити Бердянськ Запорізької області, а деокупацію Маріуполя доведеться відкласти на наступний рік.

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