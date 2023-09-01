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Gripen, Rafale або F-16: авіаційний експерт пояснив, які винищувачі потрібні ЗСУ

Анна Ярославська
1 вересня 2023, 03:44
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Для перемоги над такою авіаційною державою, як Росія, Україні потрібні і легкі, і важкі винищувачі.
Літак Gripen і F-16
Gripen або F-16 - що краще підійде Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко розповів про літаки, які є на озброєнні західних країн, і пояснив, які винищувачі найкраще підійшли б Україні.

За його словами, Україні нададуть літаки F-16 MLU.

"Це F-16AM / BM. AM - одномісні модернізовані, а BM - двомісні модернізовані. Ми отримаємо літаки, які відповідають американському стандарту Block 50/52. Того класу машин, які зараз стоять на озброєнні Повітряних сил США", - сказав Романенко в інтерв'ю Главреду.

Також експерт пояснив, в чому особливість літаків Gripen, Rafale і Eurofighter Typhoon і чим вони відрізняються від F-16.

"Шведський Gripen - найменший і найдешевший літак, але з дуже серйозними можливостями. Це останній легкий багатоцільовий винищувач, створений в Європі. Він з'явився на початку 2000-х років і вважався найсучаснішим винищувачем того часу. Зараз ситуація вирівнялася, і він мало чим відрізняється від F-16", - сказав Романенко.

На його думку, Gripen дуже підійшов би Україні, тому що він не дуже вимогливий з точки зору облаштування аеродромів. У цього літака вище повітрозабірники, міцніше шасі та коротше зліт.

"На відміну від F-16, Gripen бере на дві тонни менше озброєнь і більш обмежений у сенсі використання зброї. Хоча ми б на такий літак могли повісити наше саме далекобійна зброя - ракети Storm Shadow і SCALP. Причому підвісити одразу дві штуки. Gripen оснащується і ракетами Taurus, які ми можемо отримати від Німеччини. Також можна поставити під кожну консоль крила по одній ракеті й використовувати", - пояснив Романенко.

Експерт додав, що, якщо шведи погодяться надати літаки Gripen, вони можуть стати нашим "планом Б" на випадок проблем з носіями крилатих ракет Су-24 і Су-24М.

Романенко пояснив, що легкі винищувачі повинні бути, але для перемоги над такою авіаційною державою, як Росія, Україні потрібні й важкі винищувачі.

"Це повинні бути літаки такого класу, як російські Су-27, Су-30, Су-35, Су-30СМ. тобто нам потрібні машини з ще потужнішими радарами і ще більш далекобійною зброєю. Винищувачі F-16 допоможуть нам захистити передову, проте не дадуть можливість на рівних битися в повітрі з російськими важкими винищувачами. Треба, як у американців – поряд з легкими вони мають і важкі винищувачі за типом F-15, щоб завойовувати перевагу в повітрі. Зараз у Штатів є винищувачі 5-го покоління, які здатні розправлятися з усіма російськими літаками лінійки Су, навіть не заходячи в зону ураження їхніх ракет. Але літаки F-35 і F-22 нам зараз не дадуть", - сказав він.

Що стосується літаків Rafale і Eurofighter, то, за словами Романенка, це дорогі та складні винищувачі.

"Це машини, які є проміжними між легкими винищувачами і винищувачами завоювання переваги в повітрі. Хоча вони ближче до легких. Вартість обох літаків приблизно однакова, але один і той же Rafale вдвічі з чвертю дорожчий за Gripen, а Eurofighter дорожче шведського винищувача у 2,5 раза. Номенклатура озброєння і льотні характеристики у них майже однакові", - розповів Романенко.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Дивіться інтерв'ю Валерія Романенка Главреду:

Винищувачі F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.

Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, потрібно враховувати час на навчання і підготовку інфраструктури.

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новини Росії війна в Україні F-16 війна Росії та України Валерій Романенко
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