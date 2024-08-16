Війська РФ намагаються оточити місто на Донбасі: просунулися на двох ділянках - ISW

Окупаційні війська агресора Росії намагаються досягти тактичного оточення української армії в районі Покровська Донецької області. У ворога там перевага в піхоті, імовірно, на рівні 10 до 1. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
"Російські війська продовжують переслідувати мету тактичного оточення українських військ на південний схід від Покровська і нещодавно добилися підтвердженого просування в цьому районі", - ідеться у зведенні ISW.
Кадри геолокації за 14 і 15 серпня засвідчили, що війська РФ просунулися в Гродівці - на схід від Покровська, Миколаївці, Желанному та Орлівці (усі три населених пункти - на південний схід від Покровська).
Як стверджують російські джерела, окупанти просунулися в районі Журавка - Орлівка - Миколаївка - Желанне. У їхньому Міноборони також заявили про окупацію Іванівки на схід від Покровська.
Один з українських військових, який бере участь у бойових діях на Покровському напрямку, сказав, що ворог там атакує цілими днями. Перевага противника в піхоті в цьому районі - 10 до 1.
Інший військовий сказав, що війська РФ підійшли на відстань приблизно 6 км від Селидового - південний схід від Покровська.
Наступ РФ на Покровському напрямку - головні новини:
Російські окупанти просунулися на двох напрямках, раніше зазначили в Інституті вивчення війни.
Окупанти досягли просування в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного, що на південному сході від Покровська.
Війська РФ стають ще ближче до Покровська, написали в Bild.
Покровськ - важливий логістичний пункт. Якщо окупанти його захоплять, то для них відкриється "дорога життя" до Часового Яру.
Росіяни вже за 10 кілометрів від Покровська, сказав 15 серпня керівник Покровської військово-цивільної адміністрації Сергій Добряк. Він закликав до термінової евакуації з міста.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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