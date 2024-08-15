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РФ стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле "гніздо" гвинтокрилів

Степан Гафтко
15 серпня 2024, 19:34
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Росіяни накопичили війська біля Курська, на супутникових фото видно багато бойових гвинтокрилів на аеродромі недалеко від міста.
РФ стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле 'гніздо' гвинтокрилів
Росія накопичує біля Курська гвинтокрили / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, news.sky.com

За кілька кілометрів від Курська росіяни на аеродромі почали накопичувати велику кількість бойових гвинтокрилів. Супутникові знімки показало видання Sky News.

Як стверджують аналітики видання, ще 22 липня на супутникових знімках було видно, що скупчення гвинтокрилів не спостерігається, а зараз на аеродромі за кілька кілометрів від обласного центру армія РФ стягнула бойові вертольоти.

відео дня

Супутникові знімки, зроблені 14 серпня, показують вже кардинально іншу ситуацію. На знімку помітні 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту. Також видно чотири винищувачі.

"Спостерігається значне збільшення кількості гелікоптерів: з двох гелікоптерів Мі-24/35 або Мі-8/17 у липні до чотирнадцяти гелікоптерів у серпні, включаючи, можливо, три гелікоптери Ка-52 "Алігатор", - розповів у коментарі виданню співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Британії Джастін Бронк.

Але журналісти стверджують, що на супутникових знімках не достатньо добре видно, які саме гвинтокрили стягнули росіяни біля Курська. Деталізація фотографій дуже погана, саме тому можна порахувати тільки кількість техніки росіян.

РФ стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле 'гніздо' гвинтокрилів
Супутниковий знімок аеродрому під Курськом / Фото: news.sky.com

У виданні припускають, що таке скупчення гвинтокрилів є відповіддю на просування українських військ територією Курської області та стягуванням додаткових сил для відбиття майбутніх атак ЗСУ.

Гелікоптер Ка-52

Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія.

Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км.

Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).

Бої в Курській області

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступом у Курській області Україна примушує Росію до миру.

Також стало відомо, що російські пропагандисти у Льгові потрапили під авіаційний обстріл, фактично засвідчивши, як росіяни ФАБами знищують свої міста.

Нагадаємо, українського генерала Едуарда Москальова призначили новим комендантом на територіях Курської області, де просуваються ЗСУ.

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ЗСУ війна Росії та України Бої в Курській області
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