РФ критично наблизилася до Покровська, залишилось 10 км: в МВА стривожили заявою

Російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від Покровська, містян закликають евакуюватися, розповів Сергій Добряк

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Росіяни підійшли впритул до Покровська / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот карти DeepState, 45 ОАБр

Російські окупанти наблизилися до міста Покровськ у Донецькій області. Війська РФ перебувають лише 10 км від околиць міста. Про це повідомив керівник МВА Сергій Добряк.

"Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста", - заявив він.

Начальник МВА підкреслив, що росіяни обстрілюють як на критичну інфраструктуру, так і житлові райони. Російські удари призводять до загибелі цивільних осіб.

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Чиновник закликав мешканців Покровська терміново евакуюватися до безпечніших регіонів. Для цього необхідно звернутися за телефоном: 0-800-408-911.

"Ситуація погіршується і краще не стане", - наголосив Добряк.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація у Покровську - що відомо

Нагадаємо, раніше Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти захопили село Сергіївка Донецької області. Тоді до Покровська залишилося 15 км.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький говорив, що російські окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

Як нещодавно повідомляв Главред, російські війська на сході України повільно просуваються до Покровська, залишилося лише 13 км до міста, повідомляє Bild. Після захоплення Авдіївки в лютому, окупанти активізували наступ на північний захід, наближаючись до важливого логістичного центру ЗСУ.

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