Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська

Європейська комісія заявила минулого тижня, що Україна має "законне право" діяти на російській території.

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Як Захід дізнався про плани України щодо Курська / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

Україна тримала у таємниці від Заходу плани щодо свого вторгнення в Росію, поки її війська не завдали удару. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело у західній розвідці.

"Інформація надходила через російських офіційних осіб, російських військових блогерів, а також через повідомлення в соціальних мережах, мало з яких можна перевірити незалежно. Українці офіційно робили поодинокі заяви без конкретики. Проте вимальовується картина ретельно спланованої операції великого масштабу", - пише видання.

Україна обмірковувала кілька ідей, включаючи удар по Курську, повідомив неназваний західний чиновник, знайомий з цим планом. Союзники реагували на рейд вже по факту, коли він був у розпалі.

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Видання наголошує, що союзники України по НАТО переважно не висловлювали оцінку атаки, за винятком того, що Європейська комісія заявила минулого тижня, що Україна має "законне право" діяти на російській території.

"Україна дуже зацікавлена ​​в тому, щоб відображати свої дії в Курську - і прийняття рішень в інших місцях на полі бою - як незалежні від своїх західних спонсорів", - пише Bloomberg.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - реакція Заходу

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі зазначив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. При цьому він одразу зазначив, що Захід не має до цієї операції відношення.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель провів розмову із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області. Як результат обговорення, Боррель озвучив, що європейська спільнота підтримує дії ЗСУ та боротьбу українського народу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадав, що Захід, зокрема, Німеччина, дав Україні право бити його зброєю по військових об'єктах на території Білгородської і Курської областей.

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