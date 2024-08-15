Український фронт продовжує кришитися: РФ ще ближче до Покровська - Bild

На початку року російські війська стояли за 38 км від Покровська, тепер відстань значно ближча, каже Рьопке.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskiy-front-prodolzhaet-kroshitsya-rf-eshche-blizhe-k-pokrovsku-bild-10588793.html Посилання скопійоване

РФ залишилося 13 кілометрів до Покровська / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Війська країни-агресорки Росії на сході повільно наближаються до Покровська, до міста їм залишилося 13 кілометрів. Про це повідомляє Bild.

Видання нагадує, що після взяття Авдіївки в лютому росіяни стали наступати на північний захід, і найближче велике місто на цьому напрямку - Покровськ. Це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається "дорога життя" до Часового Яру, а також забезпечуються інші передові частини.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке наголосив, якщо на початку року російські війська стояли за 38 км від Покровська, то зараз вони наблизилися до міста на 13 км, взявши ще два населених пункти.

відео дня

"Український фронт на Донеччині продовжує кришитися: російські сили вторгнення захопили [селище] Желанне і [село] Орлівка і тепер перебувають усього за 13 км на схід від Покровська", - пише Рьопке.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація у Покровську - що відомо

Нагадаємо, раніше Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти захопили село Сергіївка Донецької області. Тоді до Покровська залишилося 15 км.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький говорив, що російські окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

В ніч на 1 серпня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред