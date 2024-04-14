Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

Військовий бюджет Сполучених Штатів становить близько 900 мільярдів доларів, і 60 млрд для України - це не велика сума, зазначив Джеймс Ставрідіс.

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Путін "прагне" захопити всю Україну - Ставрідіс / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена і Конгрес не повинні відмовляти Україні в наданні військової допомоги. Глава Кремля Володимир Путін "прагне" захопити всю територію української держави і не зупиниться. Сума в 90 мільярдів доларів ніяк не вплине на величезний американський військовий бюджет. Про це заявив колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс.

Як повідомляє The Hill, він розповів про те, що російські окупанти починають просуватися вперед на фронті. Обстановка не покращиться, якщо Штати не нададуть допомогу.

"Питання в тому, де ми перебуваємо сьогодні? Ми були в глухому куті, доки допомога США не почала закінчуватися, і в результаті... росіяни зараз починають просуватися вперед, і ситуація не покращиться, якщо США не нададуть додатково 60 мільярдів доларів допомоги", - зазначив колишній високопоставлений військовий. відео дня

Також він зазначив, що допомога Україні жодним чином не обтяжить оборонний бюджет Штатів.

"Джоне, я знаю, що це звучить як великі гроші, але в контексті оборонного бюджету США, який становить близько 900 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів не є величезною сумою", - сказав Ставрідіс.

Путін може захопити інші території України

Також адмірал акцентував увагу на тому, що якщо Україні не буде надано більше допомоги, Путін "має всі шанси захопити більше території". Він порівняв нинішню ситуацію з подіями Другої світової, коли деякі держави спостерігали за Гітлером, який "просувається через Європу".

"Це стратегічна і моральна помилка"

Журналісти зазначають, що заява Ставрідіса з'явилася після того, як лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел сказав: проблеми з військовою підтримкою України - "стратегічна і моральна помилка".

"Позбавлення України необхідних можливостей не було розумним способом для адміністрації Байдена уникнути ескалації, і це також не є політичним ходом деяких республіканських опонентів адміністрації. Це стратегічна та моральна помилка. Це ризикує підірвати наші власні національні інтереси", - наголосив Макконнелл.

Примітно, що голлівудські зірки, зокрема Шон Пенн, Барбара Стрейзанд і Марк Гемілл закликали допомогти Україні.

"Ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів відтоді, як Конгрес ухвалив законодавство на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року", - написали вони у своїй колонці, опублікованій CNN. Під нею підписалися акторка і комік Кейт Маккіннон, письменник Джонатан Сафран Фоєр і кінорежисер Джей Джей Абрамс.

Допомога Україні від США - головні новини:

Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер припустив, що Палата представників розгляне допомогу Україні вже наступного тижня. За його словами, всі розуміють, що Україні потрібна підтримка, адже російські окупанти чинять тиск на фронті.

Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова, сказав спікер Палати представників Майк Джонсон. Як стверджує Джонсон, підтримка України може стати лише частиною пакета допомоги для Ізраїлю.

Військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду зробив прогноз, згідно з яким Україна може отримати допомогу до кінця весни. Утім, за його оцінками, поки не закінчиться передвиборча кампанія в США, ситуація з військовою підтримкою навряд чи покращиться.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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