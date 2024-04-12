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США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16

Анна Ярославська
12 квітня 2024, 08:20
Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.
США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16
США дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon. Орієнтовна вартість такого пакета військової допомоги становить 1,68 млрд доларів США. Крім того, Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації й технічного обслуговування F-16.

Скільки літаків передасть Данія

Данський уряд був не лише одним з ініціаторів надання Україні винищувачів F-16, а й однією з небагатьох країн, які здійснюють підготовку пілотів і технічного персоналу, пише Zona Militar.

Данія надасть шість літаків F-16 Block 10, тринадцять літаків F-16 Block 15, додаткові двигуни та допоміжне обладнання.

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Вартість цього пакета військової допомоги оцінюють у 87,5 мільйонів доларів США.

Скільки літаків F-16 передасть Норвегія

Від Норвегії Україна має отримати до 22 літаків F-16 Block 10/15, а також двигуни, допоміжне обладнання, випробувальні стенди, інструменти, матеріали для технічного обслуговування, тренажери, запасні частини, посібники та технічну документацію. Вартість пакета оцінюється приблизно 1,326 мільярда доларів США.

"Норвегія надала кілька літаків F-16 для підготовки українських екіпажів, а також сформувала основну групу інструкторів для підтримки данських зусиль", - повідомляє видання.

Варто зазначити, що не всі з цих 22 винищувачів є справними. 12 бортів повністю готові до експлуатації, решта десять - невідомо в якому стані. Однак вони можуть бути використані як запчастини до інших літаків, пише норвезьке видання Nettavisen.

"Уряд вирішив передати Україні кілька літаків F-16 у рамках багатонаціонального співробітництва. Точна кількість і терміни передачі Україні будуть визначені в діалозі з Україною та іншими країнами-донорами", - відповів виданню прессекретар Міністерства оборони Норвегії Ларс Гьембелль.

Скільки літаків F-16 передадуть Нідерланди

"У перші місяці голландський уряд був готовий передати свої F-16 третім сторонам, щоб замінити бойові літаки радянського походження. Хоча ця ініціатива не була втілена в життя, вона стала першим кроком для проєкту раніше згаданих європейських країн", - зазначила Zona Militar.

У виданні уточнили, що в останній тиждень березня Міністерство оборони Нідерландів оголосило про закупівлю ракет класу "повітря-повітря" для переданих Україні F-16. Вартість цієї ініціативи становить 150 мільйонів доларів США.

Літаки F-16 для України - останні новини

6 квітня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла про те, що перші поставки винищувачів F-16 Україні мають розпочатися вже цього року.

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, щойно все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звичайно, від інфраструктури", - сказала вона.

Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці багатофункціональні винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.

Україна очікує отримати винищувачі F-16 не раніше липня цього року.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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