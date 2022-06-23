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Війська РФ майже вичерпали ресурси: Україна здатна контрнаступати, потрібна зброя – Джонсон

23 червня 2022, 06:41

Росія просувається на Донбасі, але ціною серйозних втрат в живій силі і зброї, сказав Борис Джонсон.

Джонсон ВСУ
Україні потрібно дати військову техніку, яку вона вимагає від Заходу - Джонсон / Колаж Офіс президента, УНІАН

Окупаційні війська Росії продовжують наступ на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат особового складу та зброї. Однак найближчими місяцями наступ росіян сповільниться, оскільки ресурси Москви будуть вичерпані. Україні, яка здатна перейти в контрнаступ, потрібно надати зброю, яку вимагає Київ, щоб українська армія переламала хід війни в свою сторону. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Як повідомляє Reuters, він сказав про те, що загарбники поки що просуваються на Донбасі, але ціною серйозних втрат в живій силі і озброєннях. Але військова розвідка Британії має інформацію, згідно з якою російські війська в найближчі місяці не зможуть рухатися вперед. Вони вичерпають свої ресурси.

читайте такожЖданов пояснив, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ і скільки військових для цього потрібно"Однак наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі декілька місяців Росія може дійти до точки, після якої більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси", - зазначив Джонсон.

Глава британського уряду акцентував увагу на тому, що Україні потрібно допомогти військовою технікою для здійснення перелому на фронті.

"Я аргументуватиму це на саміті Великої сімки. Оскільки українці здатні почати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", - підкреслив Борис Джонсон.

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Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна наразі не може перейти в контрнаступ. У армії поки що не вистачає зброї для запуску такої військової операції. Війська РФ мають перевагу в озброєнні, а Київ прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов казав, що ЗСУ для переходу до контрнаступу потрібно дуже багато зброї. Це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також військові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що в України є проблеми з озброєнням. За його словами, у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Якщо постачаннязброї не збільшать, українській армії буде складно стримувати наступ РФ, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.

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