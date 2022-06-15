Не лише зброя: військовий експерт пояснив, чого не вистачає ЗСУ для успішного контрнаступу

Військовий експерт пояснив, чого не вистачає ЗСУ для успішного контрнаступу/ Генштаб ЗСУ, Главред

Україні для успішного контрнаступу проти російських окупантів важливо не лише отримати потрібну кількість озброєння. Також потрібно наповнювати армію достатньою кількістю вишколеної боєздатної піхоти.

Питання озброєння дуже важливе, але воно не єдине, яке потребує вирішення для успішного контрнаступу. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у Telegram.

"Сутність не тільки в тому, що в нас немає важких озброєнь в потрібних кількостях. Є й інша проблема – нестача вишколеної, боєздатної піхоти. Попри чисельні заяви урядовців про 700 000 силовиків, що боронять Україну, далеко не всі з них є бойовим складом", – зазначає військовий експерт.

За його словами, через недостатню кількість вишколеної піхоти часом доводиться знімати підрозділи з напрямків, де стало спокійніше, і перекидати в Луганську область. Натомість на їхнє місце ставити загони тероборони.

"Проте останні часто не мають потрібного вишколу і, нерідко, мотивації. І з цієї ж причини наші контрнаступи на різних ділянках ведуться явно недостатніми силами", – сказав військовий експерт.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що світ нічого не зробив, щоб покарати РФ після того звірств російської армії у Бучі та інших населених пунктах під Києвом. Тоді в Росії боялися, що світ їх "порве", але цього не сталося, тому Росія відчуває вседозволеність і може спробувати приєднати до себе окуповані території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на слова лідера США Джо Байдена про нібито ігнорування українською стороною попереджень, що Росія може влаштувати повномасштабне вторгнення в Україну. Він наголосив, що західні держави могли за бажання запобігти вторгненню, проте не зробили цього.

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