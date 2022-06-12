ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках - Залужний

Залужний / УНІАН , facebook.com/CinCAFU

Збройні Сили України перейшли до контрнаступальних дій на окремих напрямках у боротьбі з російською армією.

Як повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, загальна ширина фронту на сьогодні становить 2450 км.

"На 1105 км з них ведуться активні бойові дії", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

При цьому Залужний не розповів, на яких напрямках рухаються українські військові.

Однак нещодавно в Херсонській мерії повідомляли, що ЗСУ контрнаступає з трьох напрямків у бік Херсона.

За словами Залужного, Збройні Сили України відповідають вогнем на обстріли позицій у Чернігівській та Сумській областях з території Росії.

"Збройні Сили РФ продовжують обстрілювати артилерією і мінометами підрозділи наших сил оборони в Чернігівській і Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь", - зазначив він.

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Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янська. За підтримки вогню артилерії та мінометів проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ вже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресора, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

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