Армія України переозброїться і до середини серпня може перейти в контрнаступ – Жданов

Україні потрібно буде з нуля створити військові підрозділи, оснащені зброєю Заходу - Жданов / Колаж Генштаб, Главред

Збройні сили України можуть перейти до широкомасштабного контрнаступу тільки після того, як будуть отримані достатні обсяги зброї від Заходу. Потрібно буде сформувати нові повністю переозброєні підрозділи. Можливість з'явиться після запуску ленд-лізу. Можливо, чисельність нових підрозділів повинна буде скласти мінімум 50 тисяч осіб, але все залежатиме від кількості озброєнь. Якщо в другій половині літа українські війська отримають достатню кількість зброї, з середини серпня вони можуть перейти в контрнаступ на декількох напрямках одночасно. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він розповів про те, що для наступу Україні доведеться фактично створити нову армію, зі зброєю Заходу.

"Фактично для того, щоб розпочати контрнаступальну операцію, ми повинні сформувати нову армію. Абсолютно нову, з нуля, повністю на західному озброєнні. І тоді у нас є шанс провести контрнаступальну операцію", - зазначив Жданов.

За словами експерта, можливість формувати нові бригади з'явиться після того, як країна почне отримувати зброю в рамках ленд-лізу.

Крім того, коментуючи заяву секретаря РНБО Данілова, який сказав, що Україні для контрнаступу знадобляться 6 нових бригад чисельністю в 25 тисяч осіб, експерт зазначив, що, можливо, потрібно буде в два рази більше людей. Але все залежить від кількості наданої Києву зброї.

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"Думаю, треба буде як мінімум рази в два більше. Але все залежатиме від кількості озброєння", - пояснив Жданов.

Згідно з його прогнозом, зброю в потрібній кількості Україна почне отримувати напркінці липня-початку серпня. За найоптимістичнішим очікуванням, ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ в середині серпня.читайте також"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступ

"Ми вже будемо отримувати в бригадних комплектах. Тобто буде приходити основний склад озброєнь, переданий нам США. Найоптимістичніший прогноз - що ми будемо готові десь з середини серпня почати контрнаступ хоча б на декількох напрямках одночасно", - підкреслив Олег Жданов.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський 7 червня зробив заяву про те, що ЗСУ не можуть перейти в контрнаступ. Українським військовим не вистачає зброї. Окупаційна армія Росії має перевагу в озброєнні, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що армії України для переходу до масштабної контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойових літаках, танках і тисячах БПЛА. Крім того, потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про проблеми України з озброєннями і закликав Захід надати більше зброї. За його словами, у Росії наразі в даному компоненті тотальна перевага на Донбасі. Без збільшення постачань ЗСУ буде складно зупинити наступ військ РФ, не кажучи вже про контрнаступ.

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