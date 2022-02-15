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Путін ще не прийняв остаточне рішення щодо вторгнення в Україну - Держдеп США

15 лютого 2022, 10:37

У США не виключають, що"у нього є можливість зробити це в короткі терміни".

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

У Держдепартаменті США заявили, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв остаточного рішення про початок вторгнення в Україну.

Про це в ході брифінгу сказав офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми не говоримо, що президент Путін прийняв остаточне рішення... ми вважаємо, що дипломатія як і раніше життєздатна. Ми вважаємо, що ще залишається вікно для вирішення цього питання шляхом діалогу і дипломатії", — зазначив він.

Також Прайс додав, що США готові до будь-якого варіанту розвитку подій, оскільки "Путін цілком може вирішити віддати наказ про вторгнення, і тепер у нього є можливість зробити це в короткі терміни".

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Загроза вторгнення Росії

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.

Крім цього, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Путін вторгнення Росії Держдепартамент США
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