РФ стягує війська до кордонів України: з'явилися нові знімки з Білорусі та анексованого Криму

10 лютого стартували російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022 / Фото Reuters

Росія продовжує перекидати війська і техніку до Білорусі та анексованого Криму. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму - реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

"На Заході Росії великий контингент військ і збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно в 110 км на схід від кордону з Україною. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і ведуться приготування для розміщення додаткових військ і техніки", - написав у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер.

Фото з Курського полігону:

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

Повідомляється також, що в Криму 10 лютого на аеродромі Жовтневе спостерігалася нова велика дислокація військ і техніки.

Реклама

"На цей закинутий аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів і сотні одиниць техніки", - уточнює Міллер.

Знімки аеродрому Жовтневе в анексованому Криму:

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

Росія також перекинула бойову групу в Річицю (Білорусь) за 45 км від українських кордонів:

twitter.com/ChristopherJM

twitter.com/ChristopherJM

Разом з тим нові війська виявили неподалік Новоозерного і в Славному (в окупованому Криму). На знімках, зокрема, видно реактивні системи залпового вогню і бронетехніку.

Як повідомляв Главред, 10 лютого в Білорусі стартували російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022.

До навчань залучили органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ. Триватимуть навчання до 20 лютого.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман назвала навчання Союзна рішучість "ескалацією, але ніяк не деескалацією".

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 лютого резидент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалыв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все такы ухвалить.

Раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і перебувають "у повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Інші новини: