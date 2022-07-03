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Війна навряд чи триватиме більше року: або ЗСУ виб'ють війська РФ, або буде глухий кут – Al Jazeera

3 липня 2022, 13:29

Російські війська, швидше за все, наступатимуть допоки, доки не захоплять весь Донбас.

ЗСУ війська РФ
Україна та Росія не володіють ресурсами для ведення тривалої війни - генерал-лейтенант НАТО у відставці / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

РФ зміщує акцент війни на схід України і, ймовірно, продовжить наступ на Донбасі до повної окупації регіону. Ані ЗСУ, ані війська Росії не зможуть продовжувати бойові дії більше року. Є два сценарії ситуації: або Київ змусить Москву повністю забрати свої війська з української території, або, що може бути більш ймовірним, сторони опиняться в глухому куті. Тоді будуть перемовини, які не призведуть до результату.

Журналісти Al Jazeera поспілкувалися з генерал-лейтенантом Північноатлантичного альянсу у відставці Константіносом Лукополосом. Він вважає, що війну Росії проти України не буде завершено в короткостроковій перспективі.

читайте такожЗатягуючи війну, Кремль все глибше заганяє себе в пастку Заходу"Зазвичай війни закінчуються, коли одній стороні вдається нав'язати свою волю іншій на полі бою або коли обидві сторони прагнуть до компромісу", - пояснив він.

Як вважає Лукопулос, Москва наразі застосовує таку політико-стратегічну і тактичну ініціативу, яка не залишає Києву можливостей вступити в мирні перемовини на вигідних умовах.

Згідно з його прогнозом, війна не триватиме більше року, оскільки ані в України, ані у Росії немає стільки ресурсів. Можливо, ситуація призведе до "корейського сценарію" з лінією розмежування і демілітаризованою зоною.

Професор стратегії і безпеки Джеймі Ши розповів, що Росія, ймовірно, вважає, що вона має в своєму розпорядженні силу для продовження повільного просування на Донбасі. При цьому Україна продовжуватиме відбивати атаки російських окупантів з підтримкою Заходу.

На думку Ши, вірогідні два сценарії - або Україна повністю витісняє війська Росії зі своєї території, або, що може бути більш імовірно, Київ та Москва опиняться в тупиковій ситуації. Тоді будуть тривалі перемовини, які не призведуть до результату.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що у такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО та зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і максимально затягуватиме військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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