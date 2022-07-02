Армія України вдарила по військах РФ на півдні: розбили три склади боєприпасів і ЗРК Тор

На Херсонщині українська армія знищила три польових склади боєприпасів російських військ - ОК Південь / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України на півдні країни розтрощили військову техніку і склади боєприпасів військ Росії. Ліквідовано 27 російських солдатів. Протягом дня, 1 липня, окупанти били по острову Зміїний та цивільному населенню. У відповідь українські підрозділи завдали ударів по позиціях загарбників в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного і Давидова Броду. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

У пресслужбі ОК Південь розповіли про те, що російські окупанти протягом дня, 1 липня, завдали 6 ударів по острову Зміїний і мирним жителям.

читайте такожОдин удар - розбито ворожий ЗРПК: ЗСУ знищили Панцир-С1 військ РФ за 15 млн доларівУкраїнські військові у відповідь здійснили парні нальоти і вдарили по складах боєприпасів загарбників, а також опорному пункту і концентрації ворожих сил і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного і Давидова Броду.

"Але вже відомо, що ворожа армія скоротилася на 27 осіб, зенітно-ракетний комплекс Тор, самохідну гаубицю Мста-C, три одиниці броньованої та автомобільної техніки", - вказано в повідомленні.

Також зазначається, що сили оборони України знищили 3 польових склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

Ворожі сили у Херсонському та Скадовському районах продовжували вести розвідку з метою виявлення українських позицій.

ЗСУ розбивають військову техніку військ Росії в Україні

Повітряні сили ЗСУ раніше вдарили по позиціях російських військ у Херсонській області. Ліквідовано 35 військових РФ і техніка. Знищили 2 модернізовані танки Т-72Б3.

У Оперативному командуванні Південь розповіли, як українські війська розбили системи залпового вогню Град, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, автоцистерни, а також райони укриття іншої військової техніки ворога на острові Зміїному. За підсумками операції із зачистки острова присутності сил окупантів помічено не було.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що армія України завдає нищівних ударів по командних пунктах РФ, використовуючи реактивні системи залпового вогню HIMARS. Як вважають у Пентагоні, українські війська ефективно використовують надану зброю. Вашингтон готується до нових постачань боєприпасів для HIMARS.

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