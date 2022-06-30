Як армія України била війська РФ на Зміїному: опубліковані кадри ударів по позиціях ворога

Момент удару ЗСУ по ворожих позиціях на Зміїному / Колаж Telegram-канал журналіста Романа Бочкала

У соціальних мережах з'явилися фото і відео ударів Збройних сил України по позиціях окупаційних військ Росії на острові Зміїний. Українські бійці під час військової операції застосували і самохідну артилерійську установку Богдана вітчизняного виробництва.

Журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі опублікував відповідні кадри. На двох з них показані постріли, на третьому – ураження ворожої цілі.

Українські війська вибивають окупантів РФ з острова Зміїний / Telegram-канал журналіста Романа Бочкала

Українські війська вибивають окупантів РФ з острова Зміїний / Telegram-канал журналіста Романа Бочкала

Кадр удару армії України по російських військах на Зміїному / Telegram-канал журналіста Романа Бочкала

читайте такожЗСУ вибили війська РФ з острова Зміїний: Чорноморський флот скутий у частині морської акваторії - МВС"По російським окупантах - вогонь!"- лунає на відео, після чого українські війська завдають удару по ворожих позиціях на острові Зміїний.

ЗСУ вибили війська Росії з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів української армії по їх позиціях на окупованому півострові.

"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник наспіх евакуював залишки гарнізону в двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишив острів. Наразі на Зміїному пожежа, лунають вибухи", - розповіли в ОК.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що російські окупаційні війська вийшли зі Зміїного. Воєначальник опублікував відео ударів по підрозділах РФ на острові.

У Міністерстві оборони РФ по-своєму трактували втечу своїх військ зі Зміїного. Мовляв, ворожими військами було ухвалено таке рішення в якості жесту "доброї волі".

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