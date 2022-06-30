Як армія України била війська РФ на Зміїному: опубліковані кадри ударів по позиціях ворога

ЗСУ під час військової операції на Зміїному застосували, у тому числі, і вітчизняну САУ Богдана.
У соціальних мережах з'явилися фото і відео ударів Збройних сил України по позиціях окупаційних військ Росії на острові Зміїний. Українські бійці під час військової операції застосували і самохідну артилерійську установку Богдана вітчизняного виробництва.
Журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі опублікував відповідні кадри. На двох з них показані постріли, на третьому – ураження ворожої цілі.
читайте такожЗСУ вибили війська РФ з острова Зміїний: Чорноморський флот скутий у частині морської акваторії - МВС"По російським окупантах - вогонь!"- лунає на відео, після чого українські війська завдають удару по ворожих позиціях на острові Зміїний.
ЗСУ вибили війська Росії з острова Зміїний
В Оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів української армії по їх позиціях на окупованому півострові.
"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник наспіх евакуював залишки гарнізону в двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишив острів. Наразі на Зміїному пожежа, лунають вибухи", - розповіли в ОК.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що російські окупаційні війська вийшли зі Зміїного. Воєначальник опублікував відео ударів по підрозділах РФ на острові.
У Міністерстві оборони РФ по-своєму трактували втечу своїх військ зі Зміїного. Мовляв, ворожими військами було ухвалено таке рішення в якості жесту "доброї волі".
Інші новини:
- ЗСУ завдали 10 ударів по зміїному: знищено ЗРК Панцир-С1 окупантів
- На Зміїному "спекотно": ЗСУ вдарили по окупантах на острові
- "Що далі, Крим, Ростов?": у росіян істерика від "кроку доброї волі" з островом Зміїним