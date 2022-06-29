Армія України виб'є війська РФ за лінію 23 лютого до кінця року за двох умов - Ходжес

Україні потрібно ще 40 РСЗВ HIMARS для війни з військами Росії - Ходжес / Колаж Вікіпедія, Twitter Олексія Рєзнікова

Збройні сили України до кінця поточного року зможуть відкинути війська Росії на позиції 23 лютого у тому випадку, якщо Київ отримає ще близько 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а Захід не затримуватиме надання додаткових озброєнь. Мета української армії - зупинити окупантів і завдати непоправної шкоди її артилерії. Без артилерійських систем російські військові підрозділи стануть вразливими. Про це заявив колишній командувач військами США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що результати постачань Україні важкої зброї і вплив ситуації на російські війська позначаться на обстановці протягом декількох тижнів. Але до цього українцям загрожує небезпека.

"У наступні декілька тижнів ми почнемо відчувати різницю від далекобійної артилерії і ракет і вплив, який вони чинять на російські війська. Але до цього це буде пекло для українських солдатів і мирних жителів, по яких завдає ударів російська артилерія", - говорить Ходжес.

Крім того, американський генерал погодився з аргументом про затримку постачань важкого озброєння Україні від Вашингтона.

"Існувало занепокоєння, що ми якимось чином можемо спровокувати росіян, якщо ми надамо якісь потужності. І ми врешті-решт їх надавали, і росіяни жодним чином реагували. Ми самі стримували себе більше, ніж потрібно. Ось чому ми наразі відстаємо в наданні деяких потужностей. Але позитив у тому, що процес пішов", - вважає військовий.

Україні потрібно ще близько 40 HIMARS

Крім цього, він вважає, що наразі Київ отримав тільки 10% від потрібної кількості РСЗВ HIMARS. Слід поставити ще 40 одиниць такої техніки для наближення до перемоги над РФ.

"Як для HIMARS - це добре, але це близько 10% від потрібної кількості. І, звичайно, потрібні боєприпаси. Щоб мати такий вплив, що веде до перемоги, потрібно ще десь 40 HIMARS", - каже Ходжес.читайте такожУкраїна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист Гіркін

Як вважає генерал США, завдання ЗСУ полягає у тому, щоб зупинити війська РФ і завдати непоправної шкоди російській артилерії. Після цього у військовому командуванні України можуть вирішити, що війська РФ досить послаблені, щоб українська армія змогла розпочати контрнаступ.

"Якщо вони (ЗСУ) це зроблять, а потім Генштаб вирішить, що росіяни достатньо ослабли і потрібно починати контрнаступ... Я вважаю, що без артилерії росіяни не зможуть зрівнятися з українцями", - додав Бен Ходжес і підкреслив, що у Росії перевага тільки у нескінченній кількості артилерії. Якщо її не буде, ворожі війська стануть уразливими.

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Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський на початку червня заявляв, що ЗСУ наразі не готові перейти до контрнаступальної операції для звільнення України від російської окупації. За його словами, українським військам не вистачає зброї. У окупантів РФ більше озброєнь, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, потрібну кількість зброї для проведення контрнаступу Україна отримає орієнтовно тільки у вересні-жовтні. ЗСУ потрібно отримати артилерію, реактивну зброю, а також безпілотники. На це потрібен час.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракетні удари Росії по Україні затягують підготовку ЗСУ до контрнаступальної військової операції. Загроза ракетного обстрілу існує в будь-якому регіоні країни. Удари наносяться, у тому числі, і по навчальних центрах.



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