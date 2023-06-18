Війна ПВК Вагнера з Шойгу: експерт назвав друзів Пригожина в міноборони РФ

Ватажок ПВК Вагнера значно посилив свої позиції під час війни, підкреслив Олександр Морозов.

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У Євгена Пригожина триває конфлікт з Сергієм Шойгу / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

Диктатор Володимир Путін і його найближче оточення не прагнуть до регулювання або припинення конфлікту між Євгеном Пригожиним і міноборони РФ, заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Справа в тому, що система влади Путіна не настільки централізована, як вважають багато хто. Вона передбачає наявність безлічі "проектів". Кремль затверджує проекти, підтримує ініціативу їх створення, проте чітко не формулює завдання. На наших очах було безліч прикладів, коли люди дуже яскраво стартували зі своїми проектами, але потім зникали", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що Пригожин - один з таких проектів, при цьому ватажок ПВК Вагнера значно посилив свої позиції під час війни, який діє самостійно і відчуває себе впевнено.

"Пригожин відчуває себе фігурою, яка висловлює точку зору певних кіл, де незадоволені Шойгу. Причому не просто міністерством оборони, а керівництвом відомства. Чим закінчиться боротьба Пригожина і міноборони, передбачити неможливо, тому що Шойгу і його найближче оточення – теж проект. І кожен з таких проектів веде боротьбу за свої інтереси. Тут переплітається безліч інтересів", - вважає він.

У той же час співрозмовник повідомив про те, що військова розвідка РФ взаємодіє з Пригожиним, причому у цього відомства окремий погляд на військову кампанію і дії міністра оборони Шойгу.

"Безумовно, військова розвідка - частина системи міністерства оборони, проте там є своя специфіка. Вона полягає в тому, що, як у ФСБ, керівники великих департаментів і відділів управлінь є самостійними фігурами – у них прямий вихід на Путіна. Навіть в Генштабі РФ, де Шойгу і Герасимов працюють в одній зв'язці, є кілька великих військових командувачів, які взаємодіють з Пригожиним, незважаючи на його нападки", — додав Морозов.

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим.

Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі зажадав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони.

Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

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