'Армія біжить': після ігнорування ультиматуму Пригожин видав правду про ситуацію на фронті

Якщо до закінчення параду в Москві не буде чіткої інформації щодо боєприпасів для ПВК "Вагнер", Пригожин обіцяв розповісти про реальну ситуацію на фронті.

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Пригожин поставив Путіну ультиматум / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожує розповісти про реальну ситуацію з боєприпасами на фронті.

Пригожин встановив для диктатора і дедлайн: якщо до 10:40 ранку 9 травня, тобто до закінчення параду в Москві, не буде чіткої інформації щодо боєприпасів для ПВК "Вагнер", Пригожин обіцяє опублікувати якесь відео, де розповість правду про ситуацію з боєприпасами.

Дивіться відео звернення Пригожина до Путіна:

відео дня

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, про яке він говорив, з коротким коментарем: "Снаряди ПВК Вагнер поки що не дають".

Про що говорив ватажок ПВК "Вагнера":

"Міноборони РФ так і не надало угрупованню обіцяних боєприпасів. Дали всього 10% від запитуваного. Нас обдурили";

"ЗСУ рвуть фланги на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ";

"Якщо нам не дадуть боєприпасів, то ми підемо з позицій та поставимо питання, хто батьківщині зраджує";

"У Ростов українці прийдуть, якщо фронт посиплеться. Сьогодні робиться все абсолютно, щоб він посипався";

"Сьогодні один із підрозділів Міноборони втік з одного з наших флангів, кинувши позиції, втекли всі, оголивши фронт шириною майже 2 км та глибиною 500 м".

Також він заявив, що втік не лише підрозділ Міноборони, а й 72-а бригада.

"Замість того, щоб воювати, у нас весь час крутяться інтриги, у нас міністерство інтриг, а не міністерство оборони. Тож у нас армія біжить. Біжить, бо 72-га бригада сьогодні втратила три квадратні кілометри, загинуло близько 500 осіб, бо це був стратегічний плацдарм, а вони просто взяли і драпанули", - поскаржився Пригожин.

Він також прокоментував святкування 9 травня у Москві, заявивши: "Це перемога наших дідів. Ми навіть на міліметр не заслужили на цю перемогу".

Дивіться "одкровення" Пригожина на відео:

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ через ситуацію в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

6 травня Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті й стан "вагнерівців". За його словами, "вагнерівці" випускають понад 20 тисяч снарядів на день.

7 травня Пригожин заявив, що його найманці отримають боєприпаси і озброєння, яких він в істериці вимагав. Курирувати діалог з міноборони в ухваленні рішень буде генерал-полковник Сергій Суровікін.

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