Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму - Фесенко

Експерт підкреслив, що Пригожина використовують у Кремлі як страшилку проти частини еліт, аби вони не зробили нічого проти Путіна.

https://glavred.net/world/prigozhin-nachal-razrushat-klassicheskie-pravila-sushchestvovaniya-putinskogo-rezhima-fesenko-10478314.html Посилання скопійоване

Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин був потрібен російському диктатору Володимиру Путіну як інструмент. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Як зазначив Фесенко, спочатку Пригожина використовували за кордоном, для боротьби в Африці та Сирії. Саме для цього і створили ПВК "Вагнер". Потім Пригожин був майстром брудних операцій. Зокрема, саме він створив так звану Ольгінську фабрику тролів — це армія ботів, яких використовували у соціальних мережах проти України та західних країн.

"Вони втручалися у президентські вибори у США у 2016 році, кампанію щодо Брекзиту тощо. Тобто до початку війни проти України Путін використовував Пригожина для зовнішніх спецоперацій. На цьому він заробляв, і все було гаразд, але під час війни склалася нова ситуація, яка проявилася стихійно. Коли стало очевидним, що сил для війни в Україні не вистачає, Путін вирішив залучити до війни не лише "кадирівців", а й "пригожинців". Він дав Пригожину карт-бланш набирати "зеків", щоб використовувати кримінальні елементи для війни проти України", - розповів експерт.

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", саме це підняло вагу Пригожина.

"По-перше, у Росії законодавством заборонено створення приватних військових кампаній. А тут ця ПВК почала використовуватися задля цілей РФ суто формально на окупованих територіях, які були "приєднані" до Росії. І це було новою тенденцією, тобто ПВК набирала обертів, масштабів. Плюс там зʼявилися "зеки", але головне — Пригожин відчув смак популярності, і те, що йому дали дозвіл критикувати генералів та частину еліт. Тобто Путін почав розпалювати ворожнечу всередині своїх же еліт. І мені здається, що тут, скоріше, субʼєктивно-психологічний феномен, бо Пригожин зрозумів, що він стає рупором антиелітних настроїв у Росії. І коли він це усвідомив, він навмисно почав цю критику. Не лише Шойгу, а й еліт — Рубльовки тощо. Це, фактично, відігравання особливої політичної ролі, чого раніше не було. Мені здається, що це вже власна ініціатива Пригожина", - сказав Фесенко.

Він підкреслив, що Пригожина використовують у Кремлі як страшилку проти частини еліт, аби вони не зробили нічого проти Путіна.

"Потім ця ситуація зі стримуванням противаг, де Пригожин відіграє важливу роль. Ну і, безперечно, Пригожин потрібен Путіну для війни і в Україні, і за кордоном. Тому поки що він його зберігає. Не думаю, що його використовують як концентратора негативу. Це негатив для еліт, а для простих росіян Пригожин стає все більш популярною фігурою. Уже навіть є соціологічні дані — згідно даних "Левада-центру", Пригожин вже входить до десятки політичних діячів, РФ, яким довіряють найбільше. Тож це нова ситуація — з одного боку, Пригожин вже виходить за рамки правил, а з іншого боку, його починають боятися. Де-факто, він починає руйнувати класичні правила існування путінського режиму. Тому ситуація навколо Пригожина набагато складніша, ніж раніше — він вже не є простим інструментом Путіна, а працює на власні інтереси", - підкреслив Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Конфлікт Міноборони і Пригожина

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з керівництвом Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим. Застосувавши нецензурну лексику, він у жорсткій формі вимагав від них надати своїм бойовикам боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів "Вагнер" з Бахмута.

Днями міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі російські приватні військові компанії повинні підписати контракт з військовим відомством і стати кадровими військовими. Рішення стосується і ПВК "Вагнера". Однак Пригожин навідріз відмовився визнавати такий наказ.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників Міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

До слова, як зазначив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов, у ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є можливості для того, щоб поборотися за владу в країні-агресорці Росії, але якщо гра, в яку він грає, буде програна, то довго він не проживе. За словами експерта, Пригожину доведеться тікати й спробувати розчинитися десь на просторах планети.

Дивіться повне інтерв'ю Володимира Фесенка спеціально для Главреда:

Вас може зацікавити: