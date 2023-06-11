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Міноборони РФ змушує "вагнерівців" підписувати контракти: Пригожин попустив Шойгу

Юлія Куришко
11 червня 2023, 15:09 оновлено 11 червня, 15:45
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"Добровольчими загонами" у Росії називають приватні воєнні компанії, оскільки їх діяльність офіційно заборонена в РФ.
Міноборони РФ змушує 'вагнерівців' підписувати контракти: Пригожин попустив Шойгу
Війна між Шойгу та Пригожиним продовжується / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу наказав всім "добровольчим загонам", які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. Це стосується всіх ПВК, сюди ж входять і "вагнерівці".

Російські чиновники стверджують, що контракт надасть так званим "добровольчим формуванням" необхідного правового статусу, створить "єдині підходи до організації всебічного забезпечення", про це йдеться у розпорядженні, яке опубліковало Міноборони РФ.

У Міноборони РФ зазначили, що найманці мають можливість підписати індивідуальні контракти як з загонами, так і з міністерством безпосередньо.

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Варто зазначити, що "добровольчими загонами" у Росії називають приватні воєнні компанії, оскільки їх діяльність офіційно заборонена в РФ. Це стосується і "вагнерівців", власником яких є Євгеній Пригожин.

"Усі прикази та укази, які формує Шойгу, стосуються лише на працівників Міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів із Шойгу", - наголосив ватажок "вагнерівців.

Дивіться відео у Telegram-каналі Главред про те, як Пригожин відмовляється від заключення контрактів із Міноборони РФ:

Війна між Пригожиним та Міноборони РФ

Сварка між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним та чиновниками з Міноборони РФ точиться вже протягом декількох місяців.

Нагадаємо, що ПВК Вагнер готує переворот у РФ. "Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

Експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на Кремль. Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин є представником одного з угруповань всередині напівкримінального режиму в РФ, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФ. Найманців у травні обстріляли російські військові, та опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив у цьому обстрілі.

Більше військових новин:

війна в Україні Міноборони РФ Євген Пригожин Сергій Шойгу
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