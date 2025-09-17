Рус
"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

Юрій Берендій
17 вересня 2025, 17:04
Росія провалила спробу залякати Захід під час навчань "Захід-2025" та немає ресурсів для масштабних операцій, зазначив Коваленко.
Чому військові навчання "Захід-2025" обернулись провалом для РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Коваленко:

  • Росіяни не змогли залякати країни Заходу навчаннями в Білорусі
  • Чутки про відставку Герасимова посилюються
  • Ескалація з боку Москви суперечить інтересам Китаю

Росіяни так і не змогли реалізувати всі поставлені цілі в рамках навчань "Захід-2025" в Білорусі. Кремль так і не зміг "залякати" країни Заходу. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Він зауважив, що навчання "Захід-2025" були радше показовим медіа-шоу для внутрішньої аудиторії та спробою залякати Захід, яка провалилася.

"Путін приїхав у Муліно в камуфляжі – другий раз за час війни. Герасимова не було поруч, що лише підсилює чутки про його можливу відставку. Сили оборони України зірвали низку планів росіян на фронті, в Кремлі ж незадоволені Герасимовим", - повідомив він.

Коваленко підкреслив, що серед "союзників" на маневрах були лише кілька десятків індійців та військові з Малі й Буркіна-Фасо, тоді як Вірменія та Казахстан взагалі не брали участі. Лукашенко максимально дистанціювався, демонструючи небажання ризикувати й залишаючи для себе можливість домовленостей зі США.

Щоб приховати зменшений масштаб навчань, Кремль вдалося до провокації — атаки 19 дронів на Польщу, що мало символічний підтекст у річницю радянського вторгнення 1939 року.

Водночас, як зазначив очільник ЦПД, вирішальним чинником залишається Китай. Пекін інвестує мільярди у польські порти та транзит через Центральну Європу, тому надмірна ескалація з боку Москви й Мінська суперечить китайським інтересам. У результаті Кремль змушений підлаштовуватися під зовнішні обставини, а не диктувати умови.

"Навчання показали одне: ресурсів для масштабних операцій у Росії сьогодні немає. Без КНДР вони мало на що здатні. В цьому Путін звинувачує не себе, звісно ж, а генералів", - резюмує він.

армия Беларуси инфографика
/ Інфографіка: Главред

Чи є загроза нового наступу з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, у Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання, що триватимуть з 12 до 16 вересня 2025 року. Під прикриттям цих маневрів російські війська можуть готуватися до нового наступу, однак для цього їм знадобиться час, аби зосередити сили на потрібних напрямках. Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Він підкреслив, що Україна має використати цей проміжок для зміцнення оборонних рубежів на півночі.

"Там в України поки є лише сили стримування, які недостатні для зупинення ворога", – підкреслив Лакійчук.

Якщо ж після завершення навчань війська повернуться у місця постійної дислокації, це стане позитивним сигналом. Водночас Лакійчук не виключив й інших сценаріїв, серед яких – ймовірна спроба Путіна використати ситуацію для усунення Лукашенка та встановлення контролю над Білоруссю.

Військові навчання "Захід-2025" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у заключний день спільних навчань "Захід-2025" на полігоні Муліно в Нижньогородській області з’явився російський диктатор Володимир Путін, вдягнений у військову форму – лише вдруге з початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За даними Міноборони РФ, підрозділи морської піхоти в рамках навчань відпрацювали відбиття висадки умовного десанту на узбережжі Калінінградської області.

Оглядач Bild Юліан Рьопке наголосив, що під час навчань у Білорусі Путін і Лукашенко готують сценарії війни проти Заходу. Він підкреслив, що обмежена чисельність військових – 18 200 учасників, серед них 5500 росіян – не повинна знижувати серйозність загрози від цих маневрів.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

війна в Україні військові навчання Захід-2025
Росія готує новий наступ восени: експерт розкрив головний напрямок удару

