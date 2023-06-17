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Союз Пригожина з Золотовим для повалення Путіна: експерт оцінив сценарій

Андрій Ганчук
17 червня 2023, 12:06 оновлено 17 червня, 12:49
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Щоб створити альянс з повалення Путіна, Пригожину довелося б отримати підтримку не просто силовиків, а й частини АП РФ, вважає Олександр Морозов.
Золотов, Пригожин
Пригожин не піде на повалення Путіна за допомогою глави Росгвардії Золотова - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Сценарій, за якого ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин пішов би на повалення глави країни-агресора Росії Володимира Путіна, малоймовірний. Путіна у верхівці вважають "царем", ніхто не здатний створити альянс для його відсторонення від влади. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що наразі в Росії ніхто не здатний створити альянс з метою повалення Путіна, оскільки такий крок вважається там небезпечним.

"По-перше, ніхто не зважиться вступити в союз по зміщенню Путіна. Війна йде більше року і події показують, що в російській еліті ніхто не здатний утворити такий альянс. Коли виникає подібна розмова, люди починають думати, що їх прослуховують і підозрюють провокацію. І навіть якщо вони вірять в серйозність намірів, вони краще поїдуть в Емірати і виберуть спокійне життя на противагу величезному ризику для себе і своїх сімей у разі перевороту", - вважає Морозов.

Також він додав, що для таких фігур, як Пригожин і Кадиров, Путін є "царем", а його влада вважається ними недоторканною.

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

"По-друге, не сумніваюся, що такі люди, як Пригожин, Кадиров і сидить у в'язниці "партнер" Путіна, знаменитий Петербурзький бандит Борсуків-Кумарин, вважають Путіна царем і самі його так називають. Можна загризти всіх, хто нижче трону, перерозподілити на свою користь силовим шляхом ресурси, посадити когось (як було в ситуації, коли Сєчін посадив міністра економіки), але позиція щодо Путіна залишається непохитною. Підняти руку на главу Кремля неприпустимо ні для кого, в тому числі і для Пригожина", - підкреслив Олександр Морозов.

Конфлікт Пригожина і Міноборони

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня пішов вже на публічний конфлікт з керівництвом Міноборони окупантів РФ в особі глави відомства Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова.

У нецензурній формі Пригожин вимагав від них боєприпаси. Пізніше бойовики Вагнера були виведені з Бахмута.

Глава Міноборони російських окупантів Сергій Шойгу днями підписав наказ, згідно з яким всі найманці повинні стати кадровими військовими і перейти у підпорядкування відомству. Пригожин заявив, що ПВК Вагнер не підписуватимуть контракти.

Він не змінив свою позицію навіть після слів Путіна – директор Кремля натякнув, що всі найманці повинні підпорядковуватися міністерству Шойгу.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників Міноборони і військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати жодних контрактів з Шойгу", - сказав Пригожин.

Дивіться відео, в якому Морозов зробив прогноз про терміни війни Росії проти України:

Інші новини:

Володимир Путін Євген Пригожин Віктор Золотов Олександр Морозов війна Росії та України
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