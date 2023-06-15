Пригожин вийшов за рамки "замовлень Путіна": Піонтковський пояснив його роль

Так званим "патріотам" країни-агресора Росії подобається риторика з жорсткою критикою Пригожиним Шойгу і Герасимова, сказав Андрій Піонтковський.

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Пригожин став самостійною одиницею, яка не залежить від Путіна-Піонтковський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин своєю агресивною риторикою намагається побудувати політичну кар'єру. Він вийшов за рамки статусу "людини Путіна", а росіянам подобається, критика на адресу міністра оборони окупантів Росії Шойгу і глави Генштабу Герасимова. Росіяни, з великою ймовірністю, можуть надати Пригожину підтримку. Про це заявив російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що Пригожин давно став політичною одиницею, яка не залежить від Путіна. Росіянам подобається безкомпромісність і прямота Пригожина, що нагадує їм Жириновського.

І якщо раніше Пригожин критикував тільки Міноборони, тепер його риторика змінюється.

"Він же тепер критикує не тільки погане ведення війни, а й саму ідею війни. У нього було два класичних памфлети, де він казав, що не ми розв'язали цю "безмозку війну", а коли солдати зрозуміють, хто їх в це втягнув, "розірвуть" російське військове керівництво", - сказав Піонтковський.

За його словами, росіянам подобається ворожа щодо Міноборони і Герасимова риторика, тому вони цілком можуть його підтримати.

"Z-патріотам подобається інша частина програми Пригожина - знищити зрадників. Розправитися на Красній площі з Шойгу і Герасимовим", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Конфлікт Міноборони і Пригожина

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з керівництвом Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим. Застосувавши нецензурну лексику, він у жорсткій формі вимагав від них надати своїм бойовикам боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів Вагнер з Бахмута.

Днями міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі російські приватні військові компанії повинні підписати контракт з військовим відомством і стати кадровими військовими. Рішення стосується і ПВК Вагнера.

Однак Пригожин навідріз відмовився визнавати такий наказ.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників Міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, в чому суть конфлікту Міноборони і Пригожина:

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