Ціна "летить" у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Базовий продукт нині коштує на 18% менше, ніж торік.

Ціни на картоплю знижуються / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Чому падають ціни на картоплю

Скільки коштує кілограм базового овоча в Україні

В Україні падають ціни на картоплю. Основна причина - старт збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні відпускні ціни на картоплю варіюються в межах 9-16 грн/кг ($0,22-0,39/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

До цього ж покупці стали більш вибагливими до якості продукції. Наприклад, цього року попит на дрібну картоплю значно знизився.

"В основному відносно непогано продаються великі оптові партії даної продукції середнього калібру", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що нині картопля коштує на 18% менше, ніж торік.

Фермери переконані, що ціни на картоплю найближчим часом не зростуть, адже на ринку є досить широкий вибір цієї продукції.

Чому цього року помітно знизилися ціни на картоплю

Виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко розповіла у коментарі "Укрінформу" про те, що площі під картоплю зросли на 20% у порівнянні з минулим роком. Таким чином, кількість продукції суттєво збільшилася.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, курячі яйця в Україні протягом останніх місяців не змінювалися у ціні. Однак сьогодні, 17 вересня, вартість популярного продукту несподівано змінилася. Українські супермаркети знизили вартість курячих яєць у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом ціни на тепличні помідори ростуть вже другий тиждень поспіль. За даними аналітиків, на ринку відчутно зменшилася пропозиція продукції, що автоматично призвело до зростання вартості.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

