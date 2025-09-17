Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

Наразі невідомі деталі майбутнього візиту делегації Польщі в Україну.

Тихий анонсував візит польської делегації в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Польська делегація прибуде в Україну

Візит запланований на поточний тиждень

Нещодавнє вторгнення російських безпілотників у Польщу викликало тривогу в усій Європі. Польські політики виявили бажання, аби українські інструктори навчили збивати російські дрони. Вже цього тижня Україна очікує на візит польської делегації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, якого цитує Новини.LIVE.

Тихий відмовився розповідати подробиці майбутнього візиту делегації Польщі, проте підтвердив, що візит уже заплановано.

відео дня

"Дійсно, ми делегацію очікуємо цього тижня. Вона буде на високому рівні. Подальші деталі повідомить Міністерство оборони", - сказав речник МЗС.

Він додав, що Україна готова поділитися досвідом з Польщею, ймовірно, маючи на увазі досвід у протидії безпілотникам РФ.

Тихий висловив сподівання, що запланований візит стане важливим кроком на шляху спільної роботи з партнерами над підвищенням безпеки прикордонного простору, як України, так і союзників.

Атака дронів РФ на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів та авіація НАТО.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, при цьому зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував слова Трампа про можливу "помилку" російських дронів над Польщею.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

