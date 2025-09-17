Рус
Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

Маріна Фурман
17 вересня 2025, 16:39
Наразі невідомі деталі майбутнього візиту делегації Польщі в Україну.
Шахед, прапор Польши, Тихий
Тихий анонсував візит польської делегації в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

  • Польська делегація прибуде в Україну
  • Візит запланований на поточний тиждень

Нещодавнє вторгнення російських безпілотників у Польщу викликало тривогу в усій Європі. Польські політики виявили бажання, аби українські інструктори навчили збивати російські дрони. Вже цього тижня Україна очікує на візит польської делегації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, якого цитує Новини.LIVE.

Тихий відмовився розповідати подробиці майбутнього візиту делегації Польщі, проте підтвердив, що візит уже заплановано.

"Дійсно, ми делегацію очікуємо цього тижня. Вона буде на високому рівні. Подальші деталі повідомить Міністерство оборони", - сказав речник МЗС.

Він додав, що Україна готова поділитися досвідом з Польщею, ймовірно, маючи на увазі досвід у протидії безпілотникам РФ.

Тихий висловив сподівання, що запланований візит стане важливим кроком на шляху спільної роботи з партнерами над підвищенням безпеки прикордонного простору, як України, так і союзників.

Атака дронів РФ на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів та авіація НАТО.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, при цьому зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував слова Трампа про можливу "помилку" російських дронів над Польщею.

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС Польща
"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

17:04Війна
"Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

"Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

16:42Світ
В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

16:28Війна
Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусиль

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусиль

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Риба, від якої тікають навіть коти: як правильно їсти сюрстремінгВідео

12:24

Росія готує новий наступ восени: експерт розкрив головний напрямок удару

12:11

Крадуть енергію та добробут: ТОП-5 ювелірних виробів, що притягують біди

