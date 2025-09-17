Рус
У важкому стані: путініст Кіркоров заявив про проблеми зі здоров'ям

Христина Трохимчук
17 вересня 2025, 16:37
Путініст Філіп Кіркоров серйозно травмувався під час виступу.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров поскаржився на стан здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Філіп Кіркоров отримав серйозну травму
  • Що розповів співак про стан свого здоров'я

Російський співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, відверто розповів росЗМІ про наслідки своєї серйозної травми ноги. Нагадаємо, артист упав на сцені з пересувних сходів під час відкриття фестивалю "Нова хвиля".

За словами Кіркорова, пошкодження виявилося досить складним і може мати довгострокові наслідки.

"Колінка, звичайно, була у важкому стані, але головне, що під час виступу я згрупувався, як спортсмен, і швидко піднявся", - розповів путініст.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров травмував коліно / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Падіння на сцені призвело до того, що співак почав кульгати. Одразу після інциденту він не відчув болю, проте незабаром стало помітно, що йому важко пересуватися. Кіркоров пояснив подію недостатнім опрацюванням номера під час репетицій і філософськи зауважив, що все трапилося невипадково.

"Але нічого... Значить, так повинно було статися. У цьому весь Філіп Кіркоров", - розповів він.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова зізналася, що її шлюб з артистом Філіпом Кіркоровим був фіктивним. Однак колеги Примадонни в країні-агресорі в бесіді з росЗМІ стверджують, що історія їхніх стосунків була набагато складнішою і не такою однозначною.

Також друзі путініста стверджують, що після зізнання Алли Пугачової Філіп Кіркоров важко переживав сказане. Співак не приховував сліз і говорив, що відчуває себе зрадженим, адже Примадонна уразила його чоловічу гідність.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

