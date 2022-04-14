Воювати з Україною більше не хочуть, а "посадити" їх не можна: у РФ вже до 40% "відмовників" – CIT

Військові у Росії масово відмовляються від участі в бойових діях з Україною / УНІАН

Приблизно до 40% контрактників, які раніше вже воювали за Росію проти України, відмовляються повертатися і брати участь у подальших бойових діях. "Відмовники" є практично в кожному з'єднанні. Оскільки така ситуація не є втечею з поля бою, засудити їх за дезертирство неможливо. Про це заявив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Як повідомляє Настоящее время, він розповів про те, що кількість "відмовників" в російській армії постійно збільшується. Вони присутні практично в кожному з'єднанні, яке повернули з території України. За приблизними оцінками, таких військових від 20 до 40%. Повторно їхати і воювати на територію української держави вони вже не хочуть.

читайте такожБільше 80% окупантів з окремих підрозділів РФ не хочуть надалі воювати - Генштаб"Відмовники стають більш і більш системним явищем. Вони є практично в кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України і готують до закидання знову, відмовляються йти в бій", - зазначив Левієв.

Також він додав, що якщо ситуація не вказує на втечу з поля бою, то військових неможливо засудити за дезертирство. Тому російські воєначальники брешуть, коли погрожують тюремним терміном за відмову воювати. Максимум, що загрожує таким військовим – це відповідальність за невиконання наказу.

Руслан Левієв підкреслив, що великого наступу Росії на Донбас, можливо, не буде допоки, доки захисники Маріуполя утримують позиції.

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Росіяни відмовляються їхати на війну РФ проти України

У березні 300 російських військових в Охтирському районі Сумської області відмовилися від участі в бойових діях. Вони вирішили не виконувати наказ командування. Російські війська забрали свої 70 одиниць техніки і вирушили додому.

Крім того, 300 військових із захопленої РФ Південної Осетії відмовилися воювати разом з російськими окупантами проти України. Вони порахували, що їх кинули на війну вмирати, склали зброю і повернулися додому. У невизнаному анклаві закликали розібратися, чому трапилася така ситуація.

Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк повідомляв, що ще близько 600 військових відмовилися воювати проти України. Причому навіть під загрозою кримінальної відповідальності. Відмовників стало більше 2000.

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